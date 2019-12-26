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百億地下匯兌「蕭姓大咖商人」起底！　事業跨足飯店、電視台…中部超有名

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▲檢方在本月3日的追查中查扣價值千萬元的麥拉倫。（圖／嘉義地檢署提供，同下）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義地檢署今年8月偵辦吳姓台商夫妻124億地下匯兌案，並相繼查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年內自境外匯回39億元賭金。檢方25日傳喚博弈網站的蕭姓股東到案說明。根據了解，蕭姓股東是最近崛起的人物，事業版圖還擴及網路科技公司、不動產投資與開發、觀光溫泉飯店、商業電視台等。

據了解，蕭姓男子不僅是博弈網站的大股東，還是嘉義當地的大商人，平時行事低調，也致力於公益、幫助弱勢，不僅在地下博弈圈名聲不錯，政商關係也很好。檢方25日指揮台南市調處、警方兵分多路，分別前往台北市、台中市、嘉義市以及高雄市等70多處搜索，同時查扣瑪莎拉蒂等名車、昂貴珠寶、現金（尚在清點），並傳喚蕭男等人到案說明。

▲檢方認為吳姓台商夫婦、陳男等人自境外匯回的賭金高達39億元。

此外，同樣是博弈網站經營者的賴姓、田姓男子，案發之後就躲得無影無蹤，其中賴男疑似已經逃亡海外，目前遭到檢方通緝。根據自由時報報導，蕭、賴兩人為中部地區新崛起人物，蕭為50歲上下的中生代，賴為40多歲；蕭男在地方上極為活躍，可說是嘉義等中部一帶的地方聞人，他和賴男也是中部地下博弈圈的知名大咖。

2人早年以參與地下網路簽賭網站管理起家，後來自立門戶，近幾年除在兩岸經營博弈網站，迅速累積財富，事業版圖還擴及網路科技公司、不動產投資與開發、觀光溫泉飯店、商業電視台等。

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