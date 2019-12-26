債務糾紛竟演變為持刀亂鬥　3人深夜遭砍濺血送醫

▲2名男子有債務糾紛，竟演變為深夜濺血事件。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區26日凌晨驚傳街頭喋血案！2名男子日前有債務糾紛，其中一方趁著對方3人在一處酒吧消費時，共4人持多把刀械前往尋仇，雙方一見面當場大打出手，混亂中3人遭到砍傷，被送醫急救，並無生命危險，而尋仇一方則全數逃逸，經警方策動後，4名尋仇男子全數到案，將依殺人未遂及傷害罪嫌偵辦。

▲警方查扣多把刀械。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，21歲的陳姓男子等3人前往板橋縣民大道一段的酒吧消費時，遭遇帶刀上門的涂姓男子（27歲）等4人，由於雙方先前在電話中就有債務上的口角衝突，見到對方帶刀來算帳，於是不甘示弱雙方打成一片，店員見狀趕緊報警，混亂中陳男等3人遭刀割傷，被趕到的警方協助送往亞東醫院急救，而涂男等人則在警到場前一哄而散。

▲陳男等3人遭到砍傷，被送往亞東醫院急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方調閱監視器畫面，並派員到醫院了解案情，鎖定犯嫌身份，成功策動將涉案的涂男及陳男（19歲）、楊男（18歲）、陳男（21歲）帶回。另外，被送醫的陳男臉部及左小指有刀傷、林男雙手有刀傷而侯男左手掌則遭到砍傷，由於帶回的涂男等4人坦承傷人，訊後將依殺人未遂及傷害罪嫌移送法辦。

▲警方將涉案4人帶回調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

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