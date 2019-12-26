阿嬤味道回來了！「明星花露水」確定2020元旦後復出　總經理回應笑開了

▲明星花露水被網友稱為神物。（圖／翻攝臉書）

中央社訊

多數台灣人共同記憶的明星花露水停產後，由貿易商接手回聘原有員工，今天恢復生產，是送給員工與消費者最好的耶誕禮物。消費者記憶中的芳香聖品，明年元旦後就可繼續飄香。

明星花露水是上海中西藥局，由周邦俊醫師所研發的家喻戶曉產品，主要是以酒精加上玫瑰、茉莉等花香精心調配而成。

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周邦俊女兒周文璣接手父親周邦俊事業後，創辦「上海明星香水肥皂廠」，1951年在台灣成立明星化工股份有限公司，產品一推出即風靡全台，花露水是許多女性必備品，不少長輩化妝台至今仍看得到。

不過，今年3月明星花露水因產線設備老舊影響供貨，傳出停產消息，讓許多人相當惋惜。

森晨貿易有限公司明星土城廠總經理郭超，今天接受中央社訪問表示，明星化工為照顧員工生活，先結清員工年資，再與原本酒精供應商、新加坡商「森晨貿易有限公司」合作，以授權生產、製造、販售，讓明星花露水繼續在台灣飄香。

▲明星花露水元旦後將復出飄香。（圖／業者提供）



郭超表示，明星讓森晨的接手條件是沿用原有員工，包括他自己，15名員工全部在今年11月、12月回聘，並在今天耶誕節於新北市土城區工廠開始生產，明年1月2日出貨經銷商、上架，最快5日可在傳統百貨與消費者見面。他並透露，第一張訂單就有2萬4000瓶。

至於明星花露水暫時停產後，有不少其他品牌以類似圖案打著同樣名號出售，郭超說，已更新廠房設備投入行銷。各類產品將「年輕化」，並進軍東南亞市場。

他也指出，明星花露水的招牌深綠色玻璃瓶包裝，商標上小女孩拉起裙擺的圖案，及「越久越香」等廣告用語都有註冊，相關侵權疑義，將由法務部門與律師研究。

森晨貿易也告訴中央社，相關問題都由森晨明星土城廠對外窗口處理。今天恢復產能後，土城廠總機更笑著說，「真是最好的耶誕禮物」，可以安心過春節。

明星花露水原被當香水使用，但因酒精濃度高，也常被作為醒腦、祛臭、止癢、消毒等用途。今年78歲的王女士聽到重新生產消息後指出，化妝台上原本剩下半瓶明星花露水捨不得用，但現在參加宴會或外出，可以放心繼續「噴香水」了。

新北市新莊文化藝術中心主任吳麗羽說，雖然花露水只是香精加酒精，但已成為記憶中阿嬤的味道，加上有了時間醞釀，「陳年的，特香」。