　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台灣高鐵2020春節疏運將加開424班次列車， 12/25凌晨開放購票台灣高鐵2020春節疏運 。（示意圖／台灣高鐵提供）

▲▼ 台灣高鐵2020春節疏運將加開424班次列車 。（示意圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年春節共7天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自1月21日至1月30日規劃為期10天的春節疏運。旅客可自12月25日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2020年春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加三成運能，總計10天提供1793班次列車的旅運服務，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。（時刻表詳附件）

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）（春節疏運期間大學生優惠適用車次表）

台灣高鐵2020春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、 自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。（春節疏運自由座車廂數配置）

二、 定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠效期含1月23日至1月29日國定假日期間者，台灣高鐵將自1月30日（含）起自動展延對應之天數。

三、 其他優惠：

l 適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠。(春節疏運期間商務升等適用車次表)

l 不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。

l TGo統一超商ibon取票點數加碼送：旅客凡於2019年12月25日至2020年1月31日期間至統一超商ibon機台完成取票，即可獲得TGo點數10點抽獎資格，限量6萬張 。取票張數越多，中獎機會越大！活動結束後於2020年2月13日進行抽獎，2020年2月20日活動網頁公告所有中獎車票及會員編號，2020年2月29日前完成入點。（詳情請洽會員活動網站）

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜「兩個目的」曝光
狠殺錢莊老闆！　員工「焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人
特企／落實「韓國瑜政見」！葉匡時捲袖誓決心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化第一選區陳秀寶擁有高人氣　柯呈枋清白參選求連任

藍軍要求校園毒品「1克」不能留　怒批民進黨是放縱毒品的「芒果乾」

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

蒙面人持槍搶農會？！鳳警防搶演練超逼真　民眾驚呼嚇死了

擦亮生命轉彎處的光明鏡 佳里警扮聖誕老公公擦亮路口反射鏡

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

彰化第一選區陳秀寶擁有高人氣　柯呈枋清白參選求連任

藍軍要求校園毒品「1克」不能留　怒批民進黨是放縱毒品的「芒果乾」

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

黃敏惠就職周年　呼籲中央落實嘉義市重大建設

蒙面人持槍搶農會？！鳳警防搶演練超逼真　民眾驚呼嚇死了

擦亮生命轉彎處的光明鏡 佳里警扮聖誕老公公擦亮路口反射鏡

韓國瑜批「選輸就罷免對手」　傳民進黨準備分贓下屆高雄市長

HBL／我的球隊！　余維豪對光復灌注責任心與攻擊力

女兒遭爸惡整「史上最爛聖誕禮物」　打開只有一根香蕉卻喊：超開心

王浩宇爆120萬收編派系　林富男怒斥「像瘋狗亂咬」不道歉就提告

舒緩痠痛、消水腫！泡澡先加10滴「CP值超高精油」入湯超舒爽

為何跟博恩PK膝蓋走路？　韓國瑜有「兩個目的」：他老是修理我

HBL／雙衛攻破綠色神盾　光復登松山首勝開張

韓國瑜妻舅「吃毒品無罪」謠言源頭找到了！　調查局約談1人

《青春有你2》官宣第三位導師！　是「超夯男團隊長」

藍鈞天扮聖誕老人一秒被拆穿　愛女許願「露肚公主裝」他臉歪

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

5種車輛禁行　新南迴交通管制報你知

東亞最大火車醫院　吳志揚籲開放旅遊景點

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出

楊麗香參選　國民黨開除黨籍

獨居男病發癱軟樓上　警消及時破窗救護

民調墊後？黃啟嘉大笑三聲：已後來居上

陳秀寶高人氣　柯呈枋清白參選

聖誕夜員警唱聖歌快閃　空姐也來搶拍

洪秀柱：行憲紀念日快樂

更多熱門

相關新聞

搭高鐵回家投票！旺季需求挹注高鐵全年營收可望創高

搭高鐵回家投票！旺季需求挹注高鐵全年營收可望創高

總統大選將屆，台灣高鐵今（12）日宣佈於選舉期間加開54班次疏運，法人預估，在年底跨年、返鄉等旺季需求帶動下，挹注高鐵業績表現可期，預估12月營收可望突破40億元，挑戰單月新高紀錄。

高鐵噪音惹民怨！二審逆轉判免賠

高鐵噪音惹民怨！二審逆轉判免賠

高鐵秋季鐵道文化講座　歡迎報名

高鐵秋季鐵道文化講座　歡迎報名

高鐵「秋季鐵道講座」限量280位！

高鐵「秋季鐵道講座」限量280位！

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

高鐵搶攻秋遊商機　線上旅展「網美打卡景點」今登場

關鍵字：

台灣高鐵春節疏運

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面