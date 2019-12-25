中山高北上桃園段5車連環撞　大貨車「車頭全毀」駕駛送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

中山高速公路北上桃園路段25日中午發生5輛車連環車禍，其中大貨車追撞貨櫃聯結車，劉姓駕駛卡在駕駛座動彈不得，其他還有同向3輛車也遭波及，消防人員雖然緊急救出送醫急救但仍回天乏術，其他轎車則有2名女子受到輕傷，這起連環車禍造成後方長達9公里車陣，直至下午近2時才排除，肇事原因仍由國道警方釐清中。

▲中山高北上桃園路段25日中午發生大貨車追撞貨櫃車，導致5輛大小車連環車禍，造成1死2傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高北上桃園路段25日發生大貨車追撞貨櫃車，司機卡在駕駛座上，救護人員緊急破壞車體將司機拉出車外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，中山高北上53公里近機場系統交流道內側路段，中午12時30分許，一輛大貨車疑似未保持車距不慎撞上前方貨櫃聯結車，導致總計3輛大車與2輛轎車共5輛車連環碰撞，其中大貨車車頭嚴重扭曲變形，45歲的劉姓駕駛被卡在車頭動彈不得，消防人員破壞車門後將劉救出，但已沒有生命意識，緊急送醫後仍回天乏術，另外轎車駕駛46歲沈姓女子與31歲王姓女子則分別受到輕傷，送醫治療後已無大礙。

▲中山高北上桃園路段25日中午發生大貨車追撞貨櫃車，大貨車車頭嚴重扭曲變形，劉姓駕駛送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方表示，這起車禍意外發生後，北上桃園路嚴重回堵約9公里，其中內壢至中壢路段時速僅11公里，所幸警方緊急處理與疏導下，下午2時左右排除車禍現場，北上桃園路段才逐漸恢復正常，至於肇事原因正在釐清當中。

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