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蟬聯18年宜蘭地王！羅東鎮興東段開娃娃機店　公告地價每坪約149萬元

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▲▼蟬聯18年宜蘭地王！羅東興東段874地號公告地價每坪約149萬元。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼蟬聯18年宜蘭地王！羅東興東段874地號公告地價每坪約149萬元。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭2020年公告土地現值、公告地價評議完成，其中地王仍落在羅東鎮興東段874地號（羅東鎮民權路93號街角），自2003年起連續18年蟬聯宜蘭地王的寶座，每平方公尺45萬1千500元（每坪約149萬2千600元）。至於宜蘭公告土地現值較2019年調升0.15%，公告地價較2018年調升1.46%，評議結果預計於2020年1月1日如期公告，並自2020年1月2日起至1月31日止受理民眾申報地價。

▲▼蟬聯18年宜蘭地王！羅東興東段874地號公告地價每坪約149萬元。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣政府地政處指出，受縣內既有國道5號及周邊路網之交通建設優勢，再加上近來全國整體房貸利率位處低點及縣內多項整體開發案陸續啟動等利多因素影響，帶動各地區新建案動能，其中壯圍鄉及冬山鄉因具有鄰近宜蘭市及羅東鎮生活圈之區位優勢，建地漲幅較為顯著，而農業用地受農業政策及市場觀望氣氛濃厚影響，各鄉鎮均呈下跌態勢。整體而言，宜蘭全縣建築用地市價上漲約0.90%、非建築用地下跌約1.31%。

2020年公告地價及公告土地現值作業調查期間（2018年9月2日至2019年9月1日），宜蘭全縣交易量與前期相比持平，整體呈現價量平穩情形。經統計宜蘭全縣共計劃分6千261個地價區段，上漲地價區段計有2千399個（占全縣比例38.3%）、持平或下跌地價區段計有3千862個（占全縣比例61.7%）。

最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側之商業區，每平方公尺39萬5千元（每坪約130萬5千元）；最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，每平方公尺110元（每坪約364元）。

地政處進一步表示，「公告土地現值」係在土地移轉時，作為核課土地增值稅之參考，若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響，2020年全縣公告現值平均微幅上漲約0.15%，各鄉鎮市公告土地現值平均漲跌幅約在±1%之間。「公告地價」則為土地所有權人申報地價參考，並據以核課地價稅之依據，因其係反映2年累積漲跌情形，考量民眾稅賦負擔，2020年全縣公告地價平均微幅上漲約1.46%，其中僅宜蘭市及羅東鎮等2個行政區調升幅度超過2%，其餘行政區則僅微幅變動。依地價稅試算結果所示，2020年地價稅應納稅總戶數逾半數（約52%）之地價稅負擔將不變或減少；另有約48%家戶數應納稅額增加，但其中近8成之家戶增加稅額在100元以下，整體而言，這次地價調整對多數民眾影響不大。

2020年宜蘭公告地價，自2020年1月2日起至1月31日止，受理民眾於公告地價80%至120%範圍內自行申報地價，以作為2020年及2021年課徵地價稅之依據。期間內除可至土地所在地之地政事務所辦理申報外（星期例假日不受理），亦可使用自然人憑證至內政部地政司線上申辦系統(網址：https://clir.land.moi.gov.tw/CAP/)線上申報，屆期未申報者，除公有土地以公告地價為申報地價外，私有土地部分將逕以公告地價80%為申報地價。2020年1月1日公告地價及公告土地現值公告後，民眾可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。

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