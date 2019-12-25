陳歐珀嗆市長任內沒政績　黃定和：眾人皆醒，唯獨他醉

▲黃定和這次脫黨參選立委選舉。（圖／記者游芳男翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

前宜蘭市市長黃定和參選宜蘭縣立委選舉，競選總部在日前成立，邀請副議長陳漢鍾現身站台力挺，希望能在六搶一混戰中脫穎而出。面對民進黨立委候選人陳歐珀指控「無作為」，他則細數任內的政績表示，不知道是否只有陳歐珀視而不見，「眾人皆醒，唯獨他醉」。

陳歐珀這次為了立委選舉，特別與時代力量宜蘭縣黨部合作，高喊「改革護台，守護宜蘭」的口號，在22日也指控黃定和8年市長任期毫無作為，批評別人之前也要想想自己，不要讓選戰淪為口水戰。

▲陳歐珀先前主張雪隧提高速度及「高鐵延伸宜蘭」以解決交通堵塞問題。（圖／記者游芳男翻攝）

黃定和則回應，擔任宜蘭市長的8年9個月期間，除了開闢道路、興建市民公園也有改善排水，另外每年會發行市政期刊，向市民交代一年來的建設與發展，不知道沒有作為的指控是從何而來，去年陳歐珀參加縣長選舉，才被批評立委7年建設空空，難道都忘了嗎，難怪會被人說是「白目」。

面對這次的立委選舉，黃定和表示，從政25年來，一路從民代、縣議員到市長，相當了解宜蘭需要的是什麼，人口外流、基礎建設不足和城鄉差距過大，都是現階段最直接的問題，雖然緊鄰台北，但地方發展有如天壤之別，先前交通部通過了宜蘭鐵路高架化宜蘭羅東優先段可行性評估，但縣府卻要自籌56億元，如果當選立委，會全力爭取由中央全額負擔。