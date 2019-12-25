「俠盜獵車手」變反送中戰場　陸港玩家扮「鎮暴、示威」廝殺

▲《俠盜獵車手5》新更新「鑽石賭場搶劫」。（圖／翻攝Rockstargames）

記者蔡紹堅／綜合報導

電玩遊戲《俠盜獵車手5》（GTA V）近日更新增加了防毒面具、黃色安全帽等衣物，許多香港玩家發現能扮成「示威者」後，開始在論壇上招人組成「與香港同在」幫派，在遊戲中攻擊警車；大陸玩家見狀，也立刻組團扮成「鎮暴警察」，在遊戲中手持警棍、駕駛水炮車與香港玩家對抗。

▼香港玩家扮成示威者。（圖／翻攝連登論壇）



《俠盜獵車手5》本次的更新名為「鑽石賭場搶劫」（The Diamond Casino Heist），增加了黃色安全帽、防毒面具等衣物，被發現能扮成「示威者」後，便有香港玩家開始在「連登」論壇號召網友加入遊戲，組成「與香港同在」（Stand With Hong Kong）幫派，一些玩家還表示，在遊戲中用燃燒彈攻擊警車，與警察對抗非常紓壓。

▼大陸玩家扮成鎮暴警察。（圖／翻攝微博）

不過，大陸玩家很快發現香港玩家的舉動，也立即在網路上招人組團「打廢青」，在遊戲中扮成「鎮暴警察」，駕駛水炮車對抗香港玩家，一些玩家還貼文表示，「小黃帽、防毒面具打扮的人，就是香港『廢青』，看見直接用警棍往死裡揍，不管你是刷錢、開外掛的，只要揍廢青，我們就是永遠的朋友！」

▼大陸玩家駕駛水炮車。（圖／翻攝微博）

遊戲中的「反修例」衝突在網路上引起很大討論，論壇上的討論指出，陸港玩家進行了好幾場大戰，但大多都是大陸玩家以人數優勢獲得勝利。

值得注意的是，《俠盜獵車手5》因涉暴利及毒品內容，在大陸並沒有通過審查，大陸玩家透過一般管道難以遊玩此遊戲，只能靠著特別的方式來遊玩。

▼大陸玩家發文號召「打廢青」。（圖／翻攝微博）

▼香港玩家朝警車丟燃燒彈。（圖／翻攝微博）

