「反送中領袖情侶」宣佈分手…雨傘運動相識熱戀　羅冠聰：性格不合

▲香港眾志前副主席袁嘉蔚。（圖／翻攝自臉書／袁嘉蔚 Tiffany Yuen）

記者鄭思楠／綜合報導

8月已赴美國耶魯大學讀碩士的「反送中領袖」香港眾志常委羅冠聰日前在臉書宣佈與候任區議員袁嘉蔚結束5年感情。據悉，時任學聯常委、嶺南大學學生會主席羅冠聰2014年活躍於佔領運動期間，與袁嘉蔚熱戀。對於二人分手原因，羅冠聰透露，「雙方真切的感受到性格不合所帶來的傷害。」

袁嘉蔚香港城市大學中文系畢業，曾是香港眾志前副主席，退黨後在田灣集中地區工作。羅冠聰在臉書中透露，「在這幾年間的風風雨雨，我們相互的扶持和愛護，都讓我們與香港一起渡過了艱難而又壯闊的歲月。我們因認識而結緣，也因認識而分開。」

▲羅冠聰臉書宣佈分手。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

羅冠聰直言，「過去幾個月，雙方真切的感受到性格不合所帶來的傷害，也因此更讓彼此了解，情感的出路不必然是僵持著無法彌補的落差，更可能是有讓對方在感到困擾時分離的胸襟。」

他表示，「有一段時間都無法形容我的痛楚和憂傷，但我也意識到這很可能是無法避免的結果，很感謝嘉蔚在過去幾年的照顧和互諒，讓我有著人生永誌難忘的5年，與香港人共同成長，讓我們對香港的愛紮根於鮮花盛開的土壤上。」

而袁嘉蔚也轉發帖文寫道，「感激5年相伴，難關處處而一同成長，未來日子要好好各自飛翔。謝謝你。」

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