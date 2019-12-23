反送中衝擊！　香港聖誕節旅客銳減10萬「料損失26.4億」

▲香港許多商店業績受到影響。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

香港經過半年反送中活動，部分店家、商場被砸毀，許多遊客不敢到訪，原本是香港旅遊旺季的聖誕節，入境旅客大減10萬，而根據港府資料換算，香港損失逾6.6億港元（約新台幣26.4億元）。有旅行業者感嘆情況嚴峻，旅客人數已經跌到谷底，不看好農曆新年會有起色。

根據《東方日報》報導，香港入境事務處資料顯示，在聖誕假期首日21日，有87.4萬人次經香港各管制站出入境，入境人次為35.9萬、出境人次為51.5萬，較去年同日減少22.5%及9%。

依照香港旅發局去年數據，訪港過夜旅客每人平均消費額達6614港元，因此入境旅客少10萬人，就令香港損失逾6.6億港元（約新台幣26.4億元）。而對於之後遊客是否能夠回流，各界都暫時保持觀望心態。

▲香港遊行時常爆發警民衝突，縱火事件層出不窮。（資料照／記者黃彥傑攝）

根據《now新聞》，由於社會事件影響，有連鎖藥妝店負責人表示，近期生意由以往月入300萬港元，跌至只有幾十萬港元，公司更因此要求員工放無薪假，並且裁減部分員工。許多商店老闆則表示，客人購買力下降，不敢進貨。

為了吸引遊客造訪，香港旅發局也公布新措施，首次舉行香港境內限定、長達5.5小時的「香港除夕倒數」大抽獎，在港市民及旅客有機會爭奪總值400萬港幣（約新台幣1545萬元）獎品，其中包含「目的地自選」來回機票、 iPhone 11 Pro Max 256GB ...等好禮。