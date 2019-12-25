揭秘全世界最幸福的職業！台灣32歲「貓熊粉」千里追貓熊　還要當16日奶爸

▲第二屆「全球大熊貓奶爸奶媽體驗活動」成都舉辦。（圖／iPanda熊貓頻道授權提供）

記者鄭思楠、鄭宇軒／成都-台北連線報導

貓熊（大陸稱熊貓）保育員被稱為世界上最幸福的職業之一。第二屆「全球大熊貓奶爸奶媽體驗活動（Worldwide Giant Panda Keeper Volunteer Program）」15日在成都大熊貓繁育研究基地熊貓國際藝術中心開營。一位台灣資深「貓熊迷」和11位體驗者一起來到成都，接受了這個「最萌工作」挑戰，體驗當貓熊「奶爸奶媽」的喜怒哀樂。

相較於首屆「全球大熊貓奶爸奶媽體驗活動」，本屆招募到的12位體驗者有初入社會的90後，有資深60後專業教授，更有錯失首屆體驗機會再次報名參加並成功入選的幸運兒，分別來自美國、英國、加拿大、荷蘭、巴拿馬、台灣等。

▲▼12位體驗者齊聚成都。（圖／iPanda熊貓頻道授權提供）

作為台灣唯一入選的體驗者，林博達可是一位資深的「貓熊粉」，去年為了看貓熊，人生第一次踏上了大陸，前往重慶與四川等地，即使人在台北，也會花一整天的時間在貓熊館前，只為了拍攝一張滿意的貓熊照片。

「貓熊很療癒，看著他們心情會變好。」這是林博達心中，貓熊最大的魅力所在，今年32歲的他表示，自己和貓熊的緣分是在2013年圓仔出生，從那時起開始關注貓熊，一直到現在。

▲林博達在拍攝貓熊。（圖／iPanda熊貓頻道授權提供）

萌爸萌媽們16日首先前往大貓熊科學發現地四川寶興，參觀了鄧池溝的「大熊貓起源館」，了解這些萌物的前世今生。18日抵達都江堰「熊貓谷」，在這裡他們看到了此行第一隻真正的大貓熊，紛紛合影留念，19日在「熊貓谷」野放區，體驗了野放區工作人員的相關工作，學習了如何利用GPS定位器尋找藏在野放區域內的項圈以及紅外檢測儀，還有大貓熊監測儀器的使用方法等。接下來，他們還將逐步深入到對個體大貓熊的認識和實踐工作的開展，最終到重要的繁育工作和育幼工作的學習和模擬體驗。

據了解，第二屆「全球大貓熊奶爸奶媽體驗活動」由央視網熊貓頻道、成都大熊貓繁育研究基地主辦、pandapia協辦，於2019年10月發起招募，吸引了來自全球70多個國家和地區網友的關注。

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▲▼體驗者走進四川，和貓熊親密接觸。（圖／iPanda熊貓頻道授權提供）