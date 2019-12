送兒子的聖誕禮物竟是「隱藏凶器」　她左眼差點被戳瞎當場爆血

▲女子發文提醒,家長網購買的禮物要小心安全。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名媽媽近來特別發文提醒,買給兒子的聖誕禮物竟然暗藏危機,她表示,在eBay網購買的兒童魔術道具,原本想要給對方一個驚喜,沒想到機關竟然自行彈出,剛好擊中她的臉,還插入左邊眼睛上方,只差一點就有可能失明。

居住在埃塞克斯郡(Essex County)的44歲女子克萊里(Clarissa Clary),近來在臉書上發文表示,她在eBay幫16歲兒子買了一個名為Magic Tricks Pocket Staff的魔法道具,該道具原本是一個小小的金屬圓柱體,但觸發機關後便會彈出約150公分的長棍。

克萊里表示,她買來後試用看看,覺得這個道具非常酷但有點不好收,好不容易收回去後,便把禮物放回盒子中,準備之後要放在樓梯下,「我一拿起盒子,不曉得為什麼觸動到機關,道具在一秒之內突然彈出長棍並且刺到我的臉」。

滿臉是血的克萊里就醫時檢查發現,由於產品中有鬆散的金屬碎片,所以打了破傷風,而愈來愈嚴重的瘀傷,後來還出現頭痛、頭暈等不適症狀,左眼甚至還一度無法張開,「我現在只覺得自己很幸運,如果當初是孩子遇到這個狀況,我害怕去想會發生什麼事」。

貼文後來獲得許多家長分享,很多家長表示「這個玩具根本就是兇器」、「我去年也有送兒子,但後來覺得很危險已經把它拿走了。」

