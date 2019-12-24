太衰了吧！男連續2次網購都買到「他」偷的贓車　錢都付了還被法辦…

▲30歲買家月初網購電動車，沒想到買到贓車還被依法送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子本月初上網花1萬多元買2手電動車代步，不料竟買到贓車，警方循線找到他，把車扣押並依買賣贓物罪送辦；白白噴錢的男子仍舊需要用車，決定鼓起勇氣再度上網，這次他精挑細選後下單…居然又買到贓車！而且竊賊也是同一人！過沒多久，警方再次上門讓他傻眼直呼，「太衰了吧！」

據了解，36歲張姓犯嫌在11月29日凌晨在鶯桃路某騎樓下，偷走未上鎖的電動車（市價2萬6千元），改裝後以半價於網路商場開賣，30歲的買家看了好心動，立即選購。後來正港車主發現愛車被偷，急忙報案，警方循線找到竊賊以及買家，把車扣押並依買賣贓物罪送辦…

▲買家於月中再度鼓起勇氣上網買車，殊不知又買到同一個竊賊偷來的車，讓他直呼，「太衰了吧！」（圖／記者陳雕文翻攝）

買家覺得莫名其妙，想說花1萬3千元就有車騎，居然是贓物…但他還是需要用車，12月中再次上網路賣場挑選，這次看到1萬4千元的電動車款，決定賭賭看，下單牽車喜孜孜，沒想到過不久又遇到警方上門！

警方向他解釋，「民眾報案愛車被偷，找到這台贓車，也一樣是張XX在之前偷的」買家聽到心都涼了，因為他知道自己又要再被法辦…直呼「太衰了吧！」

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