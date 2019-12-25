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真的有台灣聖誕老公公！「她」真實身分驚呆　一封「那年5歲的你」逼哭網

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▲▼聖誕老公公（圖／台灣聖誕老公公 Taiwan Santa Claus粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲暖能量噴發！（圖／台灣聖誕老公公Taiwan Santa Claus粉專提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者劉維榛／綜合報導

「今年聖誕老公公一直很掙扎到底要不要回來台灣寫信！」《ETtoday新聞雲》實際找到正港ㄟ聖誕老公公，比起大家印象中的圓滾的體型，本尊Cathy笑稱，「我167公分，身材很纖細啦！」

其實Cathy是一位可愛的美術老師，透露活動已邁入第4年，從2016年的500封、2017年1000封、2018的1500封，一直倍數湧入。豈料，今年暴增到4萬封信，「早上又收的一袋信，還有2萬5000封還沒回」，每一封信都暗藏驚喜、感動、鼻酸，讓她回到手軟。

請繼續往下閱讀...

當初會發起該活動，Cathy是為了彌補自己的童年回憶缺角，她說，以前會要求3位寶貝兒女寫給12國家的聖誕老公公，總共36封，「好奇每個國家是否會回信」，但每年都要瘋狂催促孩子們寫信，「最後連自己都懶惰了」，乾脆想說寄給台灣聖誕老公公就好，殊不知一查，台灣根本沒有，一時好奇心驅使，便向親友、老師、家長宣傳，當年果真收到了500封信。

隨著《台灣聖誕老公公 Taiwan Santa Claus》粉絲團人氣高漲，面對整座山的信件，一度讓Cathy萌念喊卡，「一直猶豫，是不是要繼續辦下去」，但想到偏鄉、生活處境不優的孩子等著回信，「我實在放心不下」，所幸在家人的支持下，Cathy決定繼續送暖，趕緊招募「小精靈幫手」，希望能在過年前都信件回完。

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▲▼聖誕老公公（圖／台灣聖誕老公公 Taiwan Santa Claus粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼聖誕老公公（圖／台灣聖誕老公公 Taiwan Santa Claus粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小精靈努力回信中！

信件中，也能看盡現實社會中，總是被忽略的小角落，曾有孩子訴苦被霸凌，讓Cathy揪心萬分，必須先諮詢老師、相關專業人員，才會進行回覆，盼望著他們可以快樂成長。城鄉差距也可嗅出端倪，都市的小孩會有物質慾望需求，想要昂貴的3C產品；而偏鄉的孩子，不需要禮物，只想看聖誕老公公一面就滿足了。

最令Cathy印象深刻的是，是一位大男孩，寫下「他5歲那年，想信給聖誕老公公，放到門口後，最後信件卻不見了」，轉眼間30年過去，對方仍堅信有聖誕老公公的存在，無奈遲遲等不到回信。而Cathy便以「那年5歲的你」溫馨回信，總算一圓對方的小小夢想。

為了讓愛繼續傳遞，Cathy有意成立「台灣聖誕老公公協會」，計畫帶著物資到育幼院、偏鄉小學籌辦愛心活動，或是二手市集，募得的款項會捐給弱勢家庭。

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聖誕老公公寫信身分

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