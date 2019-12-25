擦亮生命轉彎處的光明鏡 佳里警扮聖誕老公公擦亮路口反射鏡

▲台南市佳里分局長斯儀仙人扮聖誕老公公，身上揹著清潔擦拭工具，前往佳里區、西港區及七股區等易肇事路口轉角處，擦拭保養反射鏡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在聖誕節歡樂氣氛下，台南市佳里分局長斯儀仙、佳里區長朱雅宏、西港區長林耿漢及七股區長徐屏屏等人頭戴聖誕帽，身上揹著清潔擦拭工具，前往佳里區六安里、西港區港東里及七股區三股里等易肇事路口轉角處，擦拭保養反射鏡，增加鏡面反光照明度，避免鏡面因汙穢積塵而失去光亮色澤，降低照明效果。

佳里區長朱雅宏、西港區長林耿漢及七股區長徐屏屏等3人同時表示，為發揮路口反射鏡功能，25日結合區政、警政及社區民力、志工等單位，齊力擦亮路口光明鏡，希望從今天開始，各社區鄰里主動認養反射鏡清潔保養工作，以確保輔助路口預視功能。

佳里區六安里長林佩玲、七股區三股里長黃仙立等人率先表示，非常贊同此作法，針對轄內路口反射鏡，已由該里社區環保志工隊做好維護認養工作。西港區港東里長方郭秀雲表示，今年港東里1處路口發生死亡交通事故，探究肇事原因，該路口雖裝有反射鏡，惟鏡面汙穢影響來車視線，也是肇因之一，事故現場會勘時，當下拿抹布擦拭鏡面，讓其回復原有的亮澤，事後里民及用路人均表示高度的肯定，認養該路口反射鏡迄今，尚未發生任何交通事故。

佳里分局長斯儀仙考量佳里、西港及七股等3區共有46里，轄區幅員遼闊，裝設有1200多面反射鏡，每面反射鏡如同光明鏡，照亮每位用路人的行車視線，為使反射鏡能永續發揮功能，特於25日聖誕節上午結合佳里、西港及七股等3位區長暨六安、港東、三股里長、協勤民力及環保志、義工，連袂到轄區路口擦拭汙穢的反射鏡面，使其恢復原有的光亮色澤，以減少交通事故發生。

斯分局長表示，希望藉由本次活動能拋磚引玉，鼓勵大家自發性加入擦拭行列，利用聖誕節此一特別的日子，以「聖誕老公公行善的心情」，結合轄區民力志工，一起「擦亮生命轉彎處的光明鏡」，讓生命的明鏡高懸，發揮照亮別人也反射照亮自己，用心守護用路人安全，遠比有形的聖誕禮物，更具意義。