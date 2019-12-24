道路突增「黃綠標線」　汽車臨停小心吃罰單！

▲於「行人專用道」違規臨時停車者可依第55條第1項第1款規定，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；違規停車者，違反同條例第56條第1項第1款規定，處駕駛人600元以上1200元以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉市區道路上近日突然增加畫有黃色、綠色的標線，當地許多駕駛人及用路人都不清楚這條專道是何作用，雲林縣莿桐鄉公所表示，市區中正路為主要道路之一，常有人車爭道與路間隨意停車情況，為保障行人行的安全，向營建署爭取規劃增設綠色標線的「行人專用道」。

莿桐鄉中正路上有莿桐鄉鄉農會、五金百貨賣場、便利超商及小吃店家林立，車道旁就是路肩，駕駛人隨意路邊停車購物，由於道路狹小，人車眾多爭道，險象環生，莿桐鄉公所為維護徒步行人的安全，提出計畫向營建署爭取經費，中正路道路瀝青重新鋪設，劃設綠色標示的平面式行人專用道，在11月正式啟用。

雲林縣警察局交通隊指出，莿桐鄉中正路路色標線是標線型人行道，「人行道標線，用以指示路面上僅限於行人行走之專用道，車輛不得進入，駕車違規行駛人行道者，可依「道路交通管理處罰條例」第45條第1項第6款規定，處駕駛人新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

違規臨時停車者可依第55條第1項第1款規定，處駕駛人300元以上600元以下罰鍰；違規停車者，違反同條例第56條第1項第1款規定，處駕駛人600元以上1200元以下罰鍰。

▼▲雲林縣莿桐鄉公所認為，市區中正路為主要道路之一，常有人車爭道與路間隨意停車情況，為保障行人行的安全，向營建署爭取規劃增設綠色標線的「行人專用道」。（圖／記者蔡佩旻攝）





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