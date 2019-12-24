交換禮一拆「坐骨神經痛」妹子竊笑：50cm喔　網洗腦喊買：控八控控

▲原PO說，若1:1人形價格要破萬，預算不夠！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

又到了一年一度交歡禮物趴，每人絞盡腦汁比拚創意！一名妹子在網路上買了中醫裸體人形，掀起一大票網友喊買，「我想到0800坐骨神經痛！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》曬出超有哏禮物，只見紙箱打開，是一尊長50CM的黃色全裸模型，全身穴位一清二楚，若有任何身體不適，只要照著穴點一按，病痛就可輕鬆消除，原PO也自豪直呼，「每年都得為交換禮物想破頭！今年靈光一閃…就…」

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照片曝光後，大批網友一秒聯想中醫店控八控控廣告，笑噴回應「控八控控－控揪裡－控控控」、「厲害喔，居然送坐骨神經痛」、「他下面少了塊紅布」。

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▲網一看喊買：控八控控！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

其他人也敲碗喊買，納入禮物清單，「殺人於無形，我點了你的死穴了」、「禮物真的爛的可以」、「幸好不認識你，交換不到」、「 你們真的很壞送一些實用的好不好啦」、「這多少錢？」而原PO在留言串笑答，「 600至700元左右，有分男女」、「淘寶 、蝦皮超萬能」、「其實蠻實用的啊，家裡有長輩頭痛啊，想按摩的可以參考！裡面還有附穴位書耶」。

說到獵奇禮物，更狂的還有這個！本站報導《交換禮物收「2顆童年藍圈圈」屁股發涼！ 苦主難忘：還好沒叫我現場用》，一名妹子哀號，收到「時代的眼淚」禮物，只見一張半透明貼紙，上頭還有2顆藍色圓圈，仔細一看才發現，竟是要按壓在肛門上的「蟯蟲貼紙」。

►生火了！連我媽都用到發光