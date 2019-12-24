抽到舊鞋盒！妹子不屑拆開…「10萬鈔票」炸入眼簾　網羨：用垃圾袋裝我都要

▲老闆出手就是不一樣。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

明天就是聖誕節，不少公司會舉辦交換禮物的活動。台北一名女網友今天就和同事一起玩交換禮物，抽到了一個用紅色包裝紙包著的喬丹鞋盒，原本以為自己抽到一雙運動鞋，但拿起來卻感覺沒什麼重量，像是一顆空包彈，怎料打開鞋盒的那一刻，心情瞬間抵達了天堂。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她抽到的這個禮物是老闆準備的，光從外型來看，黑色鞋盒上印著大大的喬丹標誌，如果是雙球鞋也價值不斐，但一拿起來就發現重量不對勁，鞋盒只是個障眼法，裡面很有可能什麼都沒裝，當她懷著忐忑心情打開時，竟然是一大疊白花花的千元鈔印入眼簾，且金額高達10萬元，簡直是提早到來的年終，比抽到喬丹球鞋還開心。

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▲老闆該不會是不小心送錯盒了。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友紛紛羨慕地說，「連鞋盒都貴貴的！可能那雙鞋還比10萬貴」、「別人的老闆都不會讓我失望」、「請問還有缺員工嗎」、「有十萬，管他什麼裝」、「給我十萬，用專用垃圾袋裝我都收」、「你好方便公布公司名？我履歷準備好了」、「不用包～用丟的我也能接受。」

還有人開玩笑地說，該不會老闆其實是要送鞋，卻不小心拿錯盒子，意外把偷藏的私房錢送出去了，「藏到忘了，以為裝舊鞋，卯死了」、「老闆：X！要拿買的鞋子拿成我藏私房錢的那盒，說出來又沒面子」、「應該是老闆的私房錢吧，拿錯盒子了。」

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