國民黨台南第五選區蔡淑惠：終結綠營毀憲害台亂象

▲國民黨台南市立委第五選區候選人蔡淑惠呼籲全民應團結力量一起來「護憲保台」，終結民進黨毀憲害台亂象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委第五選區候選人蔡淑惠24日表示，綠營繳不出拚經濟成績單，搞對立、反中打選戰，她呼籲不分黨派各立委參選人、全民應團結力量一起來「護憲保台」，終結民進黨毀憲害台亂象，才能鞏固主權，讓台灣和平、穩定的回到發展經濟的正軌。

蔡淑惠表示，「堅守《中華民國憲法》民主自由憲政體制，依據《兩岸人民關係條例》維持台海和平，不要戰爭。」是她的參選政見，國民黨前主席洪秀柱近日呼籲要「護憲保台」，國民黨中央也將在25日舉辦「守護憲法座談」，都體現了民進黨治國無方之際，捍衛國家根本大法的重要性。

蔡淑惠列舉民進黨政府上台以來五大毀憲害台亂象：一、無能力處理兩岸關係，執政3年多就斷了7個邦交國，無法加入區域經貿組織，讓台灣在國際被邊緣化；破壞台海和平，製造區域緊張，以對立、仇恨發動「抗中保台」騙選票，割裂憲法主權，對內對外都違反憲法以和平為宗旨的基本國策。

二、繞過考試院，亂改軍公教警消的退休金、年金制度，違返法津不溯既往、信賴保護的基本原則，剝奪了數百萬公務人員及家庭的基本權益，嚴重侵害憲法保障人民的生存權與財產權。

三、2018年公民投票，包括近6成選民支持的「以核養綠」能源政策，以及7成支持率的性別三法公投結果，都被民進黨輾壓民意逕自沒收，甚至修法公投不能併大選，傲慢施政、不尊重民意，嚴重侵害憲法保障人民的創制權與複決權。

四、一連串暴衝式修訂國安相關法令，馬上還要端出「反滲透法」強渡關山，不但立法意旨不明、定義解釋不清，違反比例原則，都已明顯違憲，還製造人民恐懼、形同戒嚴，嚴重侵害憲法保障的人權與免於恐懼的自由。

五、未經法院審判程序，就對團體、政黨進行清算、抄家，凍結、沒收財產。漠視憲政法理、依法行政原則，違反司法獨立的憲政精神。

蔡淑惠表示，民進黨治國無方，讓台灣在國際社會的主權大倒退、邊緣化；在亞太區域安全上，不能自信的扮演和平角色，卻把自己送上美中對抗最前緣，自陷危險處境；在國內治理上毀憲亂政之舉更是罄竹難書。現在，只有總統、立委換黨換人，才能為台灣及下一代開創活路。

「幸福不等待，改變趁現在！」，蔡淑惠強調，人民渴望的是安居樂業、發展經濟，2020大選的抉擇很簡單，就是對民進黨施政失能的總體檢，不及格就下台。在選戰的最後關頭，她呼籲不分黨派各立委參選人、全民以手中的選票「護憲保台」，團結力量翻轉台灣，終結民進黨執政的亂象。

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