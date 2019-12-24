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遠百信義12／25開門！跨年看101煙火距離最完美　露天平台超狂

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▲遠百101。（圖／讀者提供） 

▲遠百信義A13可清楚看見整棟台北101。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／台北報導

A13遠百信義12／25正式對外營運，主打遠東百貨旗下最「智能型商場」，以客戶服務為前提，首創「館內物流」，只要下載專屬APP，就可使用Smart Pick功能，直接從專櫃寄物，統一送至7樓放置中心，購物完畢之後就能統一拿取，省去提著大包小包逛街的麻煩，此外還有露天平台，不但能飽覽信義區美麗夜景，看台北101跨年煙火角度也超完美！

▲遠百信義A13。（圖／遠百提供）

▲遠百信義A13內老街風格美食街（右）。（圖／遠百提供，以下同）

遠百信義營業面積達13,000坪，為地下4層、地上14層的建築。汽車停車位293格，機車停車位320格。繼6月蘋果旗艦店開幕、全館引進300家廠商，超過5成為信義區獨家、科技感十足的建築外觀以挑高11米的玻璃光廊，用「台灣老街」意象打造美食街。

▲遠百信義A13。（圖／遠百提供）

▲知名北歐風Fika Fika Cafe也首度進駐百貨開咖啡店，遠百信義餐飲佔比約20%。

在挑高的美食街用餐宛如走進台灣大溪、平溪老街，帶出與信義區完全不同的都市印象，整體空間寬廣無壓力，像是在戶外用餐一般，店內的購物走道則走現代風，以科技為風格打造，行走區域寬廣，但電扶梯的角度則比一般百貨斜度要大。

館內還有快速直達手扶梯設計，能讓民眾快速進入高樓層，14樓則有戶外高空戶外露臺，可一覽台北101等戶外夜景，針對信義區的客群也推出「夜貓美食殿堂」，4F美食街營業到凌晨12點、14F營業到凌晨2點。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，12／25開始試營運廠商已到位90%，其為遠東百貨的第五代店，希望遠百信義是台北的另一個亮點，是信義區最特殊的店，廠商都以「升級版」的規格進駐，從數位服務方面的出發，能給消費者一個全新感受。

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