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東森購物公佈10大熱銷商品排行榜　 安瓶熱賣可疊106座101大樓

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東森購物公佈2019年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲東森購物發佈年度10大熱銷商品排行榜。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布2019年「10大熱銷商品排行榜」，賣出最多件數冠軍是「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060組、2,720,000包咖啡；從營業額來看，「東森自然美水漾超彈潤口服安瓶14天神效組」則是熱銷第1，共賣出675,000瓶、疊起來有106座101高，創造1.89億元驚人成績，前10名當中，美容保健類佔了7項，可見消費者對美及健康的重視，另3項是「英國KANGOL 80周年限定後背包」、「王品集團 Tasty西堤牛排餐」券和「王品集團 陶板屋餐券」，累積銷售全年共創造了近77億營業額，佔整體業績近4成以上。

東森購物公佈2019年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲東森自然美水漾超彈潤口服安瓶14天神效組。

10大熱銷商品排行榜榜首由「東森自然美水漾超彈潤口服安瓶14天神效組」拿下，第2名則是「日本味王2019視界專科HA葉黃素」，共計賣出51,531組、7,729,650顆葉黃素，由於上班族群整天都在受藍光影響，因此對視力保健日趨受重視。第3名「關速樂靈活關鍵自如口含錠」，共計賣出25,967組、4,674,060顆口含錠；第4名「吳姍儒代言一家人益生菌」，共計售出25,889組、2,588,900包益生菌；第5名是「英國KANGOL 80周年限定後背包」，共計賣出38,759組、116,277個袋鼠包。

第6名是今年雙11造成瘋搶癱網的「王品集團 Tasty西堤牛排餐券」，共計賣出104,030張餐券；第7名「WEDAR 日本高酵孅盈黑酵素」，共計售出34,566組、6,221,880顆黑酵素；第8名也是今年雙11的發燒搶購商品「王品集團 陶板屋餐券」，共計售出96,000張餐券；第9名「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060件、2,720,000包咖啡，賣出的咖啡包數，足以供應全台北市262萬市民，每人人手一杯咖啡。第10名「FORTE美纎萃12型標靶代謝果膠」，共計售出18,129組、761,418包果膠。10項中有7項為美容保健商品，餐券更都是雙11和雙12等大促季節，造成網友狂刷的口碑商品。

東森購物公佈2019年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲KOPIKO集團高機能咖啡組。

除了創造營業額外，以銷售件數最多來看，第1名「KOPIKO集團高機能咖啡組」，共售出68,060件、2,720,000包咖啡，可見咖啡族已成台灣消費族群大宗；第2名「台塩生技深層水洗衣精」，賣出62,111組；第3名「鍋寶316快煮壺」，賣出58,327組；第4名「台塑生醫咖啡因洗髮精」，賣出近54,787組；第5名「日本味王2019視界專科HA葉黃素」，賣出51,531組。

第6名「柚乾柚淨多功能魔術泡泡」，賣出48,514組；第7名「Hello kitty香水凝露洗衣球」，賣出48,375組；第8名是「珪藻之家瞬吸珪藻土」，賣出45,121組；第9名是「維盛發低溫烘培大粒南瓜籽」，賣出41,864組。；第10名是「送愛到部落蒲公英衛生紙感恩組」，賣出40,995組。

綜觀分析，較低價的家用品和小家電，婆婆媽媽超愛，例如鍋寶316快煮壺，鍋寶品牌大、品質好，千元有找，物超所值，受到會員們廣大的喜愛，幾度賣到缺貨。還有受到主婦歡迎的日用品如台塩生技深層水洗衣精、Hello kitty香水凝露洗衣球、柚乾柚淨多功能魔術泡泡等清潔功能的家用品也都賣出近5萬件。

東森購物表示，每年公布熱銷商品排行榜，可以提供給消費者作為年度採買參考，因為每項商品都相當實用，幾乎每個人都用得到，尤其年底尾牙與贈禮旺季即將到來，東森購物將作好充足備貨3倍，來因應消費者的採購需求。

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