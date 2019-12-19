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東森購物公布2019十大熱銷家電　歲末再祭最殺回饋

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東森購物公布2019年十大熱銷家電類排行榜（圖／東森購物提供）

▲東森購物公布2019 十大熱銷家電排行榜，發現國際品牌家電較受消費者較喜愛。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

針對年底尾牙採購、家電汰舊換新等需求，東森購物今（12/19）公布「2019十大熱銷家電排行榜」，除作為選購指南參考，其中觀察到消費者較偏愛國際品牌家電，此次也特別推出「國際品牌家電月」祭出優惠破盤價，預估將再帶動農曆年前家電買氣成長約2成。

東森購物2019十大家電熱銷排行榜顯示，排名依序是：鍋寶316快煮壺、Karalla日本熱銷健康氣炸鍋、大同百年淬煉限量紀念款電鍋、Dyson空氣清淨機、鍋寶全營養調理機、Karalla日本熱銷健康氣炸鍋、伊萊克斯UV淨蟎科技吸塵器、Dyson V10吸塵器、Dyson 2019木村男神指定款V8吸塵器以及康水工坊水素水隨行杯。

東森購物指出，現在人對於生活品質日益講究，在效能完善的前提下，國際品牌家電特別吸引消費者青睞，長青款且實用功能高的商品如Dyson吸塵器，始終年年榜上有名、屹立不搖，另一方面，趨勢潮流帶動智能調理機、氣炸鍋、掃地機器人等跟著熱賣。而近年來持續受關注的空汙議題，使空氣清淨機也成為家電新寵，顯示時事話題所帶動的買氣不容小覷。

東森購物公布2019年十大熱銷家電類排行榜（圖／東森購物提供）

▲Dyson吸塵器年年入十大家電榜單。

東森購物電視購物執行長彭鴻珷表示，今年東森購物家電用品銷售營收15.5億，銷售通路以電視佔比50%最高，其次是網路35%、MOD 9%、型錄8%、電話行銷4%，而數據反應出電視購物專家的輔助解說功能和比較，更容易促使消費者決定購買。另外，購買年齡層以40～69歲佔7成、30～39歲佔1.5成；性別上，家電購買主力以女性為主，佔65%、男性23%、公司採購佔12%。

在歲末年終之際，東森購物感恩回饋推出「國際品牌家電月」活動，Dyson雙機回饋年終尾牙企購專案組，東森價27,900元；Dyson空氣清淨機一加一年終殺紅眼專案組，東森價27,900元；Dyson吹風機尾牙禮贈超殺破盤組，東森價14,600元；伊萊克斯HEPA吸塵器大破盤尾牙企購組，東森價6,900元。

會員凡於即日起至2020年1月10日活動期間內，在電視通路購買Dyson及伊萊克斯品牌家電，即可參加抽獎，獎項內容有Dyson csys desk 4K白光桌燈、Dyson SupersonicHD03吹風機、Dyson V7 Mattress 無線手持除蹣吸塵器、伊萊克斯A9高效能抗菌空氣清淨機、伊萊克斯Pure i9.2新一代型動機器人、伊萊克斯智能調理機。

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