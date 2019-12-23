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果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　2015年款仍符合資格　

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▲▼MacBook Pro螢幕抗反光鍍膜脫落。（圖／取自ＭacRumors）

▲MacBook Pro螢幕抗反光鍍膜脫落。（圖／取自MacRumors）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果配備Retina螢幕的MacBook Pro及MacBook螢幕上鍍有一層可減少反光的鍍膜，因發生鍍膜剝落情形，蘋果自2015年起便推出免費更換保固服務，如今，4年時間過去，但外媒報導，蘋果上周已向國外授權服務提供商發布備忘錄，只要購買日期還在4年內就符合保修資格，換言之，只有2013年至2014年推出的機款不再符合條件。

配備Retina螢幕的蘋果筆電機款螢幕上鍍有一層膜，以有效減少螢幕反光問題，但有不少用戶反映在使用一陣子後，螢幕鍍膜會有剝落的情形，起初蘋果判定鍍膜脫落為人為損壞，因此要求消費者自費維修。為此，許多消費者至網路上串聯自救會，蘋果最終於2015年10月發布免費維修計畫，授權從原始購買日期起的4年內，若有脫膜問題即可免費維修。

科技網站《MacRumors》報導指出，蘋果上周向授權服務提供商發布內部備忘錄，部分MacBook Pro及MacBook機款仍擁有免費更換螢幕的資格，符合此維修計畫的機款為：

MacBook Pro（13吋，2015年初）
MacBook Pro（15吋，2015年中）
MacBook Pro（13吋，2016年）
MacBook Pro（15吋，2016年）
MacBook Pro（13吋，2017年）
MacBook Pro（15吋，2017年）
MacBook（12吋，2015年初）
MacBook（12吋，2016年初）
MacBook（12吋，2017年初）

值得注意的是，蘋果尚未將2018年或更晚發布的MacBook Pro或MacBook Air機型納入列表中，而備忘錄內也補充道，2014年及之前發佈的MacBook Pro機型則已無保固資格。

《MacRumors》指出，2014年以前的機款大多已超過4年的保固期限，不過若是經銷商在晚於4年的時間內出售的，則仍舊在維修覆蓋範圍內，總之保固期限主要是端看於購買時間。

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