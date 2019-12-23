她與「跑友」東京馬拉松…2個月後離家　醫師夫接神秘信件傻眼「綠到出汁」

▲杜男太太爆料，指杜男與李醫師的謝姓妻子，於5年間多次發生性行為，還數次一起出國，而謝妻也果真於2017年5月間離家出走，李醫師直到收到爆料，才驚覺自己「綠到出汁」。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

台北杜姓男子於2012年間，陪母親到醫院復健時，與謝姓物理治療師看對了眼，2人於2013年至2017年間互動親密、還多次一起出國，謝女甚至於2017年5月間，為「真愛」離家出走，正當謝女老公搞不清楚狀況時，卻突然接到一封神秘電郵，「李醫師您好，不曉得您知不知道謝小姐與我先生非常要好…」，才驚覺自己綠了5年，氣得向杜男及謝妻求償1000萬元。

據判決，杜男與謝女在醫院認識後，不顧彼此已婚身分，2人至少於2013年4月間至2017年1月間，多次一同前往美國、日本、香港、澳門等地幽會，杜男太太更爆料，杜男與謝女不但多次發生性行為，杜男更數次勸謝女向老公攤牌，而謝女果真為了「投奔真愛」，於2017年5月間離家出走。

李醫師還沒搞清楚狀況，卻突然收到封電郵，「我是杜男的太太，不曉得您知不知道謝小姐跟我先生非常要好，到了造成我困擾的地步」、「我考慮了很久，決定應該讓您了解一些事情」，李男為釐清真相，便開始跟杜男太太合作，並在電腦內發現，謝妻與杜男親密的對話紀錄。

杜男太太與李醫師對資訊後，發現謝妻於2017年228連假時，聲稱跟「跑友」參加東京馬拉松，卻發現她與杜男於2017年2月25日，搭乘同一班機前往東京，又同於2月28日返台，甚至謝妻還將杜男的生日，設為電腦密碼，隨著2人發現的「巧合」越來越多，李醫師驚覺自己「綠到出汁」，憤而向杜男與謝妻求償1000萬元。

法院審理時，杜男與謝妻主張，李醫師提出的對話紀錄是假的，卻又說不出哪邊經過偽造；而李醫師確實在收到杜男太太的郵件後，才開始「蒐證」，且杜男太太也曾向醫院反應謝女外遇一事，2人更一起比對出，杜男與謝妻飛東京的出入境紀錄，種種內容，都是為討論彼此配偶外遇而生，認為李醫師所提出的證據，有相當可信度，再從杜男與謝妻的對話紀錄來看，親密程度遠超過一般朋友間的互動，依他們侵害李醫師的配偶權，判賠50萬元。

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