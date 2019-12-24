哈紹吉分屍案審判結果…沙烏地判5人死刑　王儲親信無罪

▲沙烏地異議記者哈紹吉遭謀殺案，沙國判5人死刑。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月在土耳其遭謀殺一案震驚國際社會。沙烏地阿拉伯檢方23日宣布，全案11名被告共有5人判死刑、3人面臨監禁。不過，有2名涉案的高階官員獲法院無罪釋放。

流亡美國的沙烏地異議記者、《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉，去年10月進入沙烏地駐伊斯坦堡領事館後遭殺害分屍。沙烏地檢察官聲明表示，法院審理後認定11名被告中的5人直接參與殺人，處死刑，另外3人涉及隱匿案情判有期徒刑，合計刑期24年，其餘人無罪釋放。

美國財政部去年曾以涉嫌謀殺為由，對沙烏地王室顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）

和沙烏地駐伊斯坦堡總領事奧泰比（Mohammed al-Otaibi）祭出制裁。然而， 與沙烏地王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）關係匪淺的顧問卡塔尼最終並未被起訴，而奧泰比和被控監督暗殺行動的前沙國情報機構副阿希里兩人也獲判無罪。

外界譴責沙國王儲為幕後黑手，呼籲沙國對王儲展開調查。穆罕默德王儲則多次公開否認涉案。沙烏地當局並未公開11名被告身份，但有消息人士向外媒透露，被告名單包括王儲貼身侍衛穆特瑞伯（Maher Mutreb）、擅長解剖的驗屍專家圖拜吉（Salah al Tubaigy）等人，但不清楚他們是否遭判死刑。

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