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外籍交換高中生參訪潮州警分局　體驗人犯戒護室+微物跡證

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▲屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗，警呼連連 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗， 警呼連連 。微物跡證採樣（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗，讓外籍師生藉此機會能更認識台灣警察工作與專業知識，期許能夠增進外籍師生在台期間對台灣法律觀念及自我保護意識。

▲屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗，警呼連連 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼人犯戒護室、執勤工具。

▲屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗，警呼連連 。（圖／記者陳崑福翻攝）

他們先到光華派出所瞭解酒測器、槍械、防彈頭盔、防彈盾牌、防彈背心等警用裝備，由光華所實習所長蔡和泰講解，並特別介紹防護型噴霧器等幫助警察有效打擊犯罪、低致命性的應勤裝備，當孩童們穿上厚重裝備，深感各種裝備的重量負荷，體會到警察們執勤的辛勞。

▲屏東縣潮州高中紐西蘭及馬來西亞的交換學生30多人，日前由老師帶領到潮州警分局參訪體驗，警呼連連 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲參訪師生合影。

接著到人犯戒護室，員警在場宣導台灣法律觀念及自我保護意識，提醒師生注意自己的身體自主權及如何自我保護求救。而學生們對於戒護室內的設施感到好奇，有學生自願進去戒護室內被關起來體驗身歷其境的感覺，員警提醒且告誡學生千萬不要因一時迷惘或好奇心而沾染惡習、誤入歧途，切勿任意以身涉法，眼前的人犯戒護室就是最好的警惕，在場師生頻頻點頭深感認同。

隨後到偵查隊，由鑑識警務員蕭大漢現場講解並操作指紋鑑識、微物跡證採集，各式化學試劑說明及檢測，讓在場自願體驗學生由鑑識警務員專業指導下試著操作，不時發出驚呼聲，在意猶未盡下結束參訪。

分局長林建良希望透過參訪體驗活動讓外籍交換學生更進一步了解台灣警察任務與工作辛勞，並融合刑事鑑識、犯罪預防及交通安全宣導，期能對台灣法律更加認識並養成守法觀念，保護自己也保護他人。

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