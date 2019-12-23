日翁淨灘撿「37年漂流瓶」　單憑紙條找回寄件人！同笑：好像時光膠囊

▲淨灘的濱下武雄發現漂流37年的漂流瓶。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

37年前的海流調查瓶17日在富士縣冰見市的海邊被人發現，80歲的濱下武雄依照瓶中的字條，找回了海流調查瓶的主人，當時還是小學生的他，如今已經是49歲的大叔，見到當年的海流調查瓶，笑說「就像是時光膠囊一樣」。

綜合日媒報導，濱下武雄是冰見市的淨灘志工，在清理被颱風帶來的漂流木和垃圾時，意外發現埋在其中的老舊漂流瓶，瓶中則有字條，寫著漂流瓶主人的住址、姓名，以及一句「我為了調查富山灣的海流，在昭和57（西元1982）年7月18日從航海船上丟下了這個漂流瓶」。

即使漂流瓶已經歷經37年風霜，濱下武雄仍想將它送回主人手上。只是原本的地址找不到主人，濱下武雄紙只好循著其他線索，終於在22日找到了當初的漂流瓶寄件人，是49歲的銀行員山崎德興，並將他帶到漂流瓶的發現地點。

山崎德興說，雖然不記得漂流瓶了，但一看到瓶中的字條，馬上就確定是自己的東西，應該是小學6年級的校外教學中將漂流瓶送出的，「從昭和到平成，如今的令和，在時代變遷中還能被找到，我感慨之深，想要好好保存它。」

至於濱下武雄，從昭和50年代開始到平成年間，找回了至少130個類似的「漂流信封」，希望大家為了維持海洋美麗，可以盡力回收。所謂「海流調查瓶」，是在密封瓶中放入寫下投海時間、地點的字條，再請拾獲者記錄時間和地點，得知起點至終點的時長、漂流方向，是一種古老而簡易的海流實驗。

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