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《夜夜秀》下猛藥副主持全換正妹！博恩「開滑App」秒約高顏值妹面試　出場觀眾全高潮

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▲博恩在節目上抱怨應該要有正妹副主持才能提高收視，當場用Omi滑了三個正妹來面試。（圖／即新聞／下同）

消費中心／綜合報導

台灣最火紅的脫口秀《博恩夜夜秀》由曾博恩搭配助理主持賀瓏、酸酸、老K等，以「超嘴」社會批判、時事哏討論，，短短一年多就引起超多網友關注。各界政治人物包含總統蔡英文都爭相上場「被嘴」，幾乎場場爆滿。但近日博恩居然在脫口秀上大抱怨最近收視變低，都是因為主持群沒有正妹害的，現場拿起手機打開號稱「顏值最高的交友APP」Omi，馬上滑了3個正妹來現場面試，當高顏值正妹一到場立即引起現場民眾驚呼大喊，「感謝Omi讓我們看到這種正妹！」

請繼續往下閱讀...

▲博恩在節目上抱怨自己的副主持人賀瓏、老K等顏值都超低，如果換上正妹收視一定大增。

博恩說，現在這些副主持人們，完全配不上自己的高顏值，其實從第一季開始就希望副主持能夠是正妹，畢竟顏值高收視自然跟著高。就在他陷入絕望時，突然找到一絲希望，那就是全台最高顏值的交友APP「Omi」。以嚴格照片審查機制聞名的Omi，篩選掉圖文不符的照片，大大提升用戶素質，怎麼滑都是高顏值。

為了完成「正妹副主持人」的心願，博恩現場直接開滑，除了怎麼滑怎麼正以外，Omi內建的「興趣標籤#」一看就知道雙方適不適合，甚至連平常最喜歡的食物都可以列在上面。博恩當場就滑到一個喜歡吃「豬血糕、蚵仔麵線、台南米糕」的女生，讓他眉頭直皺喊說，「這不能碰，一定滿嘴香菜。」，引起現場大笑。

▼Omi內建「興趣標籤」可以清楚知道對方喜好，輕鬆遇到興趣相同的人。

▲▼ 博恩夜夜秀新報到正妹主持 。（圖／即新聞）

這時候博恩直接滑到三個正妹，現場開約「咩修…報新聞某？」，直接做一集夜夜秀現場現場面試新的副主持人。只見看完新聞後，突然出現的短髮文青妹「瓏子」講了一個超尷尬的笑話，但全場歡聲鼓動，顏值之高讓博恩直接嗨翻大喊，「正妹講什麼都會笑！」；接著聊到如果有個漂亮的妹妹，想要咬一口，但自己已經結婚怎麼辦時，突然傳出一個正妹「甜甜」的聲音說，「博恩～通姦除罪化就可以囉！」，讓博恩直接問觀眾，「是不是改成辣妹整個秀就不一樣了！」

這時候，平常只要在訪談內容都會出現的老K卻沒出現，讓博恩疑惑問到，「他人呢？」，只見一個拿著球棒，裝扮成小丑女大露性感腰身的辣妹「老Q」走進來說，「博恩我來囉～」，讓博恩爽到直接舉手高喊，「一個帥哥再加三個正妹，感謝Omi，我好像在作夢一樣！」，但突然正妹甜甜站起來用渾厚的嗓音高喊，「我演不下去了！」，替整個面試劃下Ending。

▼瓏子由賀瓏所扮演，平常講冷笑話完全不會有掌聲，但瓏子一講掌聲如雷。

▲▼ 博恩夜夜秀新報到正妹主持 。（圖／即新聞）

▼平常都以短髮形象出場的酸酸，戴起假髮飄出女人味讓觀眾尖叫。

▲▼ 博恩夜夜秀新報到正妹主持 。（圖／即新聞）

▼道具、廢話最多的老K一樣穿著浮誇出場。

▲▼ 博恩夜夜秀新報到正妹主持 。（圖／即新聞）

原來這次的三個正妹瓏子、甜甜以及老Q，是由平常的副主持群賀瓏、酸酸以及老K男扮女裝而成，一反他們平常在節目中形象，大膽女裝樣讓觀眾為之瘋狂。節目結束後三個人在自己的臉書分別PO上照片時，也引起網友回應，「如果是瓏子，我可以讓她當副主持喔，博恩88」、「請問甜甜是酸酸的妹妹嗎？以後可以常上節目嗎？」、「老K的腿比我的腿還漂亮，是怎樣！」，讓網友紛紛大喊，「感謝Omi讓我們看到博恩夜夜秀新主持群！」

▼三位正妹是由原本的副主持群扮女裝而成，但萌樣讓觀眾大喊以後請常來。（圖／翻攝自酸酸臉書）

▲▼ 博恩夜夜秀新報到正妹主持 。（圖／即新聞）

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博恩夜夜秀Omi交友app高顏值

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