交友App公布單身數據：科技/工程男最難找到伴、服務/醫療業女性難脫單

▲交友App公布台灣單身人群數據。（圖／取自pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

2019年已邁入尾聲，年初許下的脫單願望是否還沒實現？然而，單身的理由或許沒那麼簡單。交友App Paktor公布了台灣單身人群數據，透過撈取近半年來的會員資料庫去識別化分析後發現，從事科技業、工程製造業的男性單身數據最多，而服務業、醫療業的女性從事人員最難脫單。

Paktor分析後發現，急欲尋求穩定交往關係的單身男性平均年齡為30.4歲，女性平均年齡為27.2歲，顯示台灣社會對成家立業年紀的性別差異仍然根深蒂固，特別是女性對於「30歲大關」仍然十分在意，因此大多希望能在30歲前結識穩定交往對象。若從戀愛次數來看，目前處於單身狀態男性的平均過去交往次數為1.7次，女性的平均交往次數為2.3次。

Paktor也進一步挖掘單身原因，發現「環境」和「個性」是兩大影響因素。根據Paktor數據顯示，排名前五大容易單身的男性職業依序是：科技業、工程製造業、公職、金融業和服務業，而前五大容易單身的女性職業則是：服務業、醫療業、金融業、科技業和公職。由此顯示，工作時間長或是工作環境性別比例相對穩定單純的工作者，相對其他職業比較不容易認識心儀的異性。

此外，根據拍拖約會吧戀愛顧問透過深度訪談發現，個性相對慢熟被動者也較難脫離單身。若從較有趣的數據來看，排名前三大容易單身的男性星座為金牛座、牡羊座、雙子座；前三大容易單身的女性星座則為雙子座、摩羯座、處女座。