　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

交友App公布單身數據：科技/工程男最難找到伴、服務/醫療業女性難脫單

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲SweetRing。（圖／取自pixabay）

▲交友App公布台灣單身人群數據。（圖／取自pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

2019年已邁入尾聲，年初許下的脫單願望是否還沒實現？然而，單身的理由或許沒那麼簡單。交友App Paktor公布了台灣單身人群數據，透過撈取近半年來的會員資料庫去識別化分析後發現，從事科技業、工程製造業的男性單身數據最多，而服務業、醫療業的女性從事人員最難脫單。

Paktor分析後發現，急欲尋求穩定交往關係的單身男性平均年齡為30.4歲，女性平均年齡為27.2歲，顯示台灣社會對成家立業年紀的性別差異仍然根深蒂固，特別是女性對於「30歲大關」仍然十分在意，因此大多希望能在30歲前結識穩定交往對象。若從戀愛次數來看，目前處於單身狀態男性的平均過去交往次數為1.7次，女性的平均交往次數為2.3次。

Paktor也進一步挖掘單身原因，發現「環境」和「個性」是兩大影響因素。根據Paktor數據顯示，排名前五大容易單身的男性職業依序是：科技業、工程製造業、公職、金融業和服務業，而前五大容易單身的女性職業則是：服務業、醫療業、金融業、科技業和公職。由此顯示，工作時間長或是工作環境性別比例相對穩定單純的工作者，相對其他職業比較不容易認識心儀的異性。

此外，根據拍拖約會吧戀愛顧問透過深度訪談發現，個性相對慢熟被動者也較難脫離單身。若從較有趣的數據來看，排名前三大容易單身的男性星座為金牛座、牡羊座、雙子座；前三大容易單身的女性星座則為雙子座、摩羯座、處女座。

ET快訊
143萬粉正妹直播吞「海鮮超粗條狀物」！網眼尖發現黑色一坨嚇
結婚10周年用「離婚典禮」畫句點！親友+律師見證簽字..場面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

交友App公布單身數據：科技/工程男最難找到伴、服務/醫療業女性難脫單

Google助理雞婆記錄用戶私密對話　這些指令可刪除

YouTube Music專屬播放清單登場　三大功能陸續開放

Mac Pro為蘋果歷來最好維修的產品！iFixit拆解報告出爐

Instagram限時動態也能發組圖囉！新功能開放自己排版　最多可放六張照片

Google相簿添新功能！分享照片直接化身「即時通訊軟體」

蘋果高層爆料iPad誕生過程！　無鍵盤設計推動多點觸控技術...結果卻是iPhone先採用　

違反競爭法遭罰款　Google在土耳其銷售的手機暫停提供GMS

英特爾斥資605億收購以色列AI晶片商Habana Labs　搶攻人工智能晶片商機

三星釋出摺疊機鑑賞媒體邀函　Galaxy Fold將在台上市

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

交友App公布單身數據：科技/工程男最難找到伴、服務/醫療業女性難脫單

Google助理雞婆記錄用戶私密對話　這些指令可刪除

YouTube Music專屬播放清單登場　三大功能陸續開放

Mac Pro為蘋果歷來最好維修的產品！iFixit拆解報告出爐

Instagram限時動態也能發組圖囉！新功能開放自己排版　最多可放六張照片

Google相簿添新功能！分享照片直接化身「即時通訊軟體」

蘋果高層爆料iPad誕生過程！　無鍵盤設計推動多點觸控技術...結果卻是iPhone先採用　

違反競爭法遭罰款　Google在土耳其銷售的手機暫停提供GMS

英特爾斥資605億收購以色列AI晶片商Habana Labs　搶攻人工智能晶片商機

三星釋出摺疊機鑑賞媒體邀函　Galaxy Fold將在台上市

亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資

韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

網傳國道通行費改一上路收50公里　高公局回應了

藍綠橘鐵粉看過來！「總統＋政黨」號次配對出爐：②⑨、③⑭、①③

【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

為年輕人發聲？商總理事長賴正鎰：「房地合一稅應廢除！」

莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

日職／讓台灣球迷多看歐力士　張奕將改登錄名

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

3C家電熱門新聞

iPhone換電池優惠再一發

電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

200萬網友盲測票選手機相機

10年來「最夯App」榜單出爐　臉書家族囊括前4名

蘋果高層爆料iPad誕生過程！無鍵盤推動觸控技術...卻是iPhone先採用　

Google相簿添新功能！分享照片直接化身「即時通訊軟體」

分析師：若 iPhone 12 銷售不佳　5G電信商要擔起最大責任！

Instagram限時動態也能發組圖囉！新功能開放自己排版　最多可放六張照片

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

英特爾斥資605億收購以色列AI晶片商Habana Labs　

《時代雜誌》評選十年來科技產品Top 10！手機摃龜　Apple上3項

Google助理記錄用戶私密對話　這些指令可刪除

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

資安公司發布報告　Mac威脅檢測呈上升趨勢

更多熱門

相關新聞

單身一輩子也沒關係的3大星座

單身一輩子也沒關係的3大星座

大部分人都嚮往能遇到相知相惜的另一半，共同攜手走一輩子，但隨著生活型態、社會風氣改變，越來越多人有不婚主義，甚至長時間維持單身狀態，像是對以下3個星座來說，單身久了就會開始覺得戀愛沒有那麼重要，甚至獨身一輩子都沒問題。

最高顏值的路口！合體吳怡農拜票　高嘉瑜甜喊：信心倍增！

最高顏值的路口！合體吳怡農拜票　高嘉瑜甜喊：信心倍增！

李彥秀找馬英九站台　高嘉瑜：拖垮國民黨選情的是韓國瑜和吳斯懷

李彥秀找馬英九站台　高嘉瑜：拖垮國民黨選情的是韓國瑜和吳斯懷

下架吳斯懷是抹黑？高嘉瑜嗆朱立倫：請跟國民黨大方喊「上架吳斯懷」

下架吳斯懷是抹黑？高嘉瑜嗆朱立倫：請跟國民黨大方喊「上架吳斯懷」

「蔣經國一生反共！」吳怡農反擊朱立倫：下架吳斯懷、肯定蔣經國

「蔣經國一生反共！」吳怡農反擊朱立倫：下架吳斯懷、肯定蔣經國

關鍵字：

交友App單身

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面