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民眾機車被偷騎遭當替罪羊？控警濫權約談　信義警方嚴正回應

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▲竊嫌偷騎被害人機車的過程都被陳姓男子裝設的監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竊嫌偷騎被害人機車，全程都被陳姓男子裝設的監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《鏡週刊》23日報導信義警分局三張犁派出所警員偵辦竊盜案件，因查到犯嫌騎乘機車犯案，11月1日以電話通知車主丈夫陳姓民眾詢問車輛使用狀況，但陳姓民眾認為警察未查清楚涉案犯嫌，就調閱他的電話個資，不禁質疑「就算要傳喚問筆錄，也應該發個通知書吧！」

▲竊嫌偷騎被害人機車的過程都被陳姓男子裝設的監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竊嫌偷騎被害人機車的過程都被陳姓男子裝設的監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓民眾認為，警察非法調閱他個資，並嗆要他和太太都得去警局做筆錄，因此日前向台北市市民專線檢舉警員涉嫌恐嚇、違反個資法。信義警分局督察組23日晚間發表聲明表示，查無不法，但陳民不滿，將擇日到台北地檢署告發警員。

對此，信義警方表示，三張犁派出所員警因偵辦竊盜案件，循線掌握犯嫌騎乘機車犯案，但警方聯繫車主未果，故於今年11月1日以電話通知車主丈夫陳姓男子，詢問車輛使用情形及協助提供車主聯繫方式，但陳姓民眾認為警方擅自調閱他的手機門號聯絡方式，認為警方涉及侵害個資，拒絕接受後續傳喚動作。

後來陳姓男子打1999台北市民專線反映警員擅自調閱他個人資訊，信義警分局督察組獲報後，通知陳姓男子至信義分局說明警員過程。經督察人員訪談後，信義警分局督察組景觀認為，三張犁派出所員警偵辦刑事案件程序符合刑事訴訟法等相關法令規定，警方認為並無報導所指督察人員受理投訴案件未處理等情。

信義警方表示，這起糾紛發生後，警方不久便循線掌握竊案犯嫌並依法函送法辦。信義警方允諾，未來仍將持續要求各單位主管加強員警法紀教育、溝通技巧等教育訓練，避免致生誤解。

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