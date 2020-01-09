黑衣男接愛妻下班…半路卻因神秘正妹進了警局！後悔供述：我忍不住啊~

▲去接妻子下班，途中見別人手機男子竟忍不住下手。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省瀋陽市一名年輕正妹2019年12月22日衝進大連青泥窪橋派出所報案，氣憤控訴，「正和閨蜜一起逛街的時候，突然發現自己的手機不見了。」員警調取監視器畫面後，鎖定一位黑衣男子，隨後火速將他逮捕。到案後，黑衣男供述，自己就是忍不住！

據《看看新聞》報導，員警通過核查事發地附近監視器畫面，發現有一名男子形跡比較可疑，「一直尾隨女子，試圖尋找下手的機會。」辦案警員表示，「嫌疑人裝作打電話的樣子，一直跟在被害人身後，因為他看到被害人口袋裡面放著一部手機。」

▲行為全被監視器錄下。（圖／翻攝自看看新聞）

隨後，身穿全身黑的嫌疑人一直跟著女孩到了百貨公司的門口，當看到對方出門的那一刻，意識到機會來了。警員指出，「當被害人和她朋友出百貨公司時，嫌疑人就已經得手了，手裡還有一個往口袋揣手機的動作，並且不斷回頭張望，看被害人有沒有發現。」

過了一禮拜，警方終於找到了偷手機的王姓男子。見到自己的偷竊行為全部被錄下，他全部供認，「都是因為自己家裡太困難了，當天過去接老婆下班，臨時起意，正好看到女子的手機露出來了，就把手機偷了。」

犯罪嫌疑人王男後悔表示，當時實在忍不住，「確實是沒有錢了，家裡太困難了，我尋思出去偷個手機，賺點零花錢，補貼家裡。」目前，他因涉嫌盜竊罪已經被警局刑事拘留。

我該答應女友嗎？

▼男子承認罪行。（圖／翻攝自看看新聞）