獨／3賊二度摸進富基漁港...偷走2萬元九孔、生蠔　攤販疑：管理廠商疑勾結

記者郭世賢／新北報導

該響的警報器居然不響，新北市富基漁港魚市攤販1日元旦凌晨4時許，發生高檔海產竊盜案，三名男子如入無人之境，走進魚市某攤販，偷走覆蓋帆布水籃下高價的生蠔、九孔，目前至少有2家店受害，初估損失至少有2萬元。由於攤商是第二次受害，懷疑有內神通暗鬼，氣得向警方報案。不少攤販質疑表示，晚上魚市打烊後，正常會拉起封鎖線，開啟警報器，為何都沒有作用？質疑魚市廠商明顯管理疏失。

▲ 3男到石門富基漁港摸走魚市攤販高檔生蠔、九孔。（圖／民眾提供，下同）

根據店家監視器影像，1日凌晨4時許，三名男子進入富基漁港市場，用手翻開覆蓋在水籃上帆布確認是生蠔，馬上將整籃偷走，共有30斤左右小生蠔（市價約6000元）、九孔約5斤（市價約2500元）。

其實早在去年12月29日凌晨，竊賊就用相同手法在另一家攤販偷了30斤左右小生蠔，攤販也報警處理，富基魚市連續遭2次偷竊，案情極不單純，且疑似同一批人所為。

大部分攤販質疑表示，魚市每晚上9時打烊過後，正常會拉起封鎖線，警報器也會開啟，攤商隨時深夜都會進貨，也會觸動警報器，保全人員便會前來關切，但這二次偷竊案監視器畫面顯示跨年夜深夜11時到1日凌晨1時，並未發現有拉封鎖線情況，竊賊進入魚市區域時，警報器也未響起警報，令人狐疑。

▲ 2019年12月28日凌晨4時有拉起封鎖線，12月31日深夜11時及1月1日凌晨1時都沒拉封鎖線。

農業局委託管理的生活家公司表示，為方便攤販深夜進貨，2019年12月29日起便沒有拉封鎖線，也關掉警報器。但攤商質疑說，每天都會深夜進貨，生活家這種說法不合邏輯，12月28日凌晨4時有拉起封鎖線，但12月29日凌晨竊賊用相同手法偷竊。攤販質疑管理廠商生活家，認為活跳跳魚貨擺放在魚市令人堪憂。二度失竊報警，生活家不思改善，引起攤商質疑生活家人員與竊賊勾結。

金山警分局極為重視，指派老梅派出所成立專案小組積極偵辦，經調閱周遭監視器， 已鎖定竊嫌及其使用車輛。警方表示，目前轄區警方加強富基漁港周邊巡邏及埋伏，同時呼籲商家強化防竊措施，勿讓竊賊有機可乘。

「時間對我們來說完全沒用！」

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