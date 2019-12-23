載病患轉診！救護車遭貨車攔腰猛撞　翻2圈側躺路旁...駕駛嚇傻：沒聽到鳴笛

記者陳韻如／彰化報導

彰化縣社頭鄉23日上午發生一起車禍，一輛載著病患要轉診的救護車行經中山路一段與雙義路口時，遭到一輛貨車攔腰撞上，救護車當場旋轉180度後側翻在地，隨後又滑行撞上一家修車行才停下，所幸車上病患及救護人員均無大礙。警方獲報趕抵現場，貨車駕駛心有餘悸表示，事發當時沒有聽到鳴笛聲才撞上，但詳細肇責仍有待釐清。

▲救護車遭攔腰撞上，側翻倒路旁。（圖／翻攝東森新聞）

這起事故發生在彰化縣社頭鄉，當時救護車載著病患一路鳴笛從中山路北上，在經過雙義路口時，一輛小貨車也剛好從雙義路往東行駛，而車內蕭姓駕駛沒有注意到鳴笛聲，當他抬頭一看，救護車正通過路口導致他剎車不及，直接攔腰撞上救護車。

▲救護車行經路口時，慘被貨車攔腰撞上，當場噴飛翻滾。（圖／翻攝東森新聞）

救護車遭撞後，車身當場轉了一圈，隨後撞上路旁號誌燈桿，接著又反向再轉了一圈後，側翻滑行撞上一家修車行才停下，畫面相當驚險。警消獲報趕抵現場，所幸救護車上的司機、隨車人員、病患及病患家屬等4人均無大礙，遂緊急調派另2輛救護車將病患與受傷人員送醫。

▲撞擊力道猛烈，號誌燈號也被撞斷，現場一片狼藉。（圖／翻攝東森新聞）

蕭姓駕駛事後想警方表示，當時並沒有聽見鳴笛聲，且他行駛方向又是綠燈，於是就直接通過，沒想到才開到一半，救護車就出現在眼前，但已來不及剎車，就直接撞上。警方事後對雙方駕駛進行酒測，2人並未酒駕，而至於詳細肇責，仍有待進一步調查釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

快訊／新北十八王公橋下驚見女屍！「下半身赤裸」橫躺石塊 民眾嚇傻急報警

熱戀18歲歐巴...國中妹跟回家壞2回！驗出「2條線」 他霸氣負責後又來一次

人妻遭名羽球教練撿屍「強掰硬挺」！老公房內睡死...醒來見裸男氣炸：你是誰