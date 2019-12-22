彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

▲莊姓國三女學生21日發生車禍，其9月才剛發生車禍的母親，坐著輪椅到醫院探視女兒。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化鎮二林鎮21日發生一起交通事故，莊姓國三女學生中午與同學假日到校自習完要離校，過馬路時遭一輛對向左轉轎車撞上，莊女當場倒地，頭部撞擊地面血流不止，且鎖骨、上臂及骨盆均有骨折情形，目前正在加護病房觀察並等待開刀。據悉，莊女家中經濟狀況不佳，其母親又剛出車禍，到醫院探視女兒時還得坐著輪椅，莊女就讀的原斗國中小校方已緊急為她代墊醫療費用並開設募款帳戶，盼社會善心人士能伸出援手，幫助弱勢學生度過難關。

警方表示，莊女21日中午與另外2名同學離開學校，牽著腳踏車過馬路時，遭到對向要左轉的自小客撞上，而莊女被撞後頭部著地，有流血情形，當下不斷喊著：「好痛」；經救護人員送醫治療後，發現莊女鎖骨、上臂及骨盆有骨折情形，於二林基督教醫院急救後又轉至彰化基督教醫院加護病房，目前仍在醫院觀察中。另外2名學生沒有被撞到。

警方指出，肇事女駕駛供稱，當時於對向要左轉時，確有看到斑馬線有人在行走，但一時恍神，獨沒看到莊姓女學生，因此發生車禍。

據悉，莊女是原斗國中小三年級學生，因將面臨高中升學考試，常會與同學利用假日到校讀書，孰料昨日竟發生意外。莊姓女學生是家中長女，其母親於9月甫發生車禍，到院探視女兒時還得坐著輪椅；莊女阿公是植物人，凡事須仰賴他人照顧；另外，莊女還有1名就讀國中的妹妹、2名還是國小的弟弟及妹妹，一家7口經濟重擔全落在從事鐵工的莊女父親身上，但其父親近來收入並不甚穩定。

校方表示，就算肇事者願意賠償，理賠過程仍須經過一定的時間及手續，但目前莊女家中已苦無經費進行手術，全家頓時陷入困境，原斗國中小家長會得知消息後，已為她暫時代墊醫療費用。校方提到，目前除多方尋求補助資源外，也緊急為莊女開設了募款專戶，盼社會善心人士願意伸出援手，若有意願捐款，可聯絡校方，幫助莊姓女學生一家人。

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