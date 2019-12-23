一級保育「欖蠵龜」受困魚網　第四岸巡隊員助返大海

▲第四岸巡隊台子村安檢所獲報海龜受困魚網，派員救援並將配合潮汐送至三條崙海水浴場實施野放。（圖／海巡署第四岸巡隊提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

第四岸巡隊台子村安檢所22日傍晚接獲楊姓漁民通報發現海龜受困網中，安檢所隨即派員前往協助處理，海巡人員到場立即將海龜纏身漁網去除，並給予海水保持濕潤，初步檢查後無發現明顯外傷，同時通報海生館派員前來協助處置。

海生館吳姓保育員初步判定，這隻海龜確定是一級瀕臨絕種保育類動物-欖蠵龜 (身長65公分，寬63公分)，並與獸醫李宗賢討論評估後，該欖蠵龜生命力及行動力皆良好，在徵詢雲林縣政府農業處森林保育科王技士同意後野放，但礙於夜間視野不佳，暫由海巡人員照料，配合潮汐送至三條崙海水浴場實施野放。

第四岸巡隊表示，根據農委會野生動物保育圖鑑，欖蠵龜最大特色是灰黑色心型背甲，外觀像一顆大橄欖而得名，成龜體長達62到72公分，是世界上現存七種海龜中體型最小的；台子村安檢所上尉小隊長鍾友伸說，第四岸巡隊平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，共同維護海洋生態。

▲第四岸巡隊台子村安檢所獲報海龜受困魚網，派員救援並將配合潮汐送至三條崙海水浴場實施野放。（圖／海巡署第四岸巡隊提供）

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