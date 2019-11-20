情緒不穩她在海邊徘徊　海巡啟動「紅外線熱影像」找到人

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義東石漁港岸邊19日下午16時許，年約45歲吳姓婦人試圖投海自殺，被海巡署東石安檢所勤務人員即時發現攔阻並加以勸說，順利阻止悲劇發生，挽救一條寶貴生命。

▲▼ 婦人情緒不穩欲輕生，海巡即時協尋阻憾事 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 婦人情緒不穩欲輕生被帶回 。（圖／記者翁伊森翻攝）

東石分駐所警員蔡文翔19日通報海巡署，一吳姓婦人於東石岸際有輕生念頭，請求協尋，東石安檢所接獲通報立即由黃副所長率機動人力攜帶救生裝備前往協尋，同時運用紅外線熱影像系統及港區監視系統投入港區搜索任務，於16時50分在東石防風林岸際發現該名婦人坐在消坡塊上意圖輕生，海巡人員發現後即向前攔阻，初步檢視身體並無外傷，據瞭解該名婦人，近期因情緒不穩導致想輕生，經安撫其情緒後，通知東石分駐所前來協處，後續由員警帶回分駐所及聯繫家屬。

第四岸巡隊呼籲：民眾遇到問題應尋求解決之道或請相關單位協助而非傷害自己，甚至造成無法挽回之遺憾，若民眾於岸際及海上需要海巡服務的地方，皆可透過本署「118海巡報案系統」提供全國民眾免付費緊急救難及報案單一窗口請求協助，海巡署將竭盡最大力量，為民眾提供適當的協助與救援能量，努力保障人民生命財產安全福祉。

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