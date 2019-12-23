騎腳踏車運動！迷途老翁從「高雄三民→屏東里港」累癱　暖警妙招助他回家

▲暖警協助老翁返家 。（圖／翻攝屏東縣政府警察局）

記者林昱萱／屏東報導

警察的舉動實在是太暖了啊！一名老翁日前下午騎車外出運動，但不知不覺從高雄騎到里港，而迷路的他又累又渴，只能獨自緩緩走進派出所請求協助，所幸警察們看到疲憊的老翁後，都相當熱心地上前遞茶水，並幫助他聯絡家人。

里港分局在日前晚上8時許，看到一名老翁步履蹣跚且神態疲憊的緩緩走進派出所，而警方看見後，發現老翁面容渙散、四肢疲乏，趕忙提供茶水給他，並將他帶到椅子上休息，但由於老翁患有重聽，過程中警方要向他詢問住址時，雙方一度無法溝通，所幸警方隨即拿出紙、筆，以書寫方式與老翁交談，以此得知老翁其實來自高雄三民區。

老翁向警方表示，下午從位於高雄三民區的家裡出門騎車運動後，迷失方向持續沿著道路騎乘，不知不覺竟騎至屏東里港，而警方得知後，也趕忙聯繫老翁的家屬。對此，家屬起先還不相信，以為是詐騙集團謊稱，但在警方的詳細告知，並讓老翁親自講電話後，家屬才驚覺真相，並一再感謝警方的協助。

對此，里港分局分局長楊龍祥呼籲，近日因天色早暗，且里港砂石車往來頻繁，若家中有長輩或失智患者出門時，可以向政府申請愛心手鍊配戴，或是由家屬陪同，不僅能降低外出可能發生的危險，若真的不幸走失，也能減少警方聯繫上家屬所需之時間。

►我沒有遲到，是時間遲到了！