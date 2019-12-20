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出席同學會秀「2800萬現金」！炫富老翁半夜被強盜爆頭打死

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▲▼ 日圓,一萬日圓,鈔票,日本鈔票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本老翁常常炫富，遭爆頭打死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 記者錢玉紘／綜合報導

日本東京青梅市發生一起兇殺案，67歲男子小川和男14日凌晨被發現陳屍在家中，死因為頭部受到強烈撞擊毆打。據了解，小川時常跟鄰居炫耀家裡放了1億日圓現金（約台幣2787萬），甚至還曾經帶著現金到同學會炫耀，警方正在調查中，並朝強盜殺人的方向偵辦。

綜合日媒報導，調查指出，犯人從房屋後方的架子翻牆進入，再繞回房子前門，從玄關打破玻璃後直接闖入。搜查本部指出，14日凌晨1點54分的時候，小川曾經經撥打110報警，表示睡覺睡到一半，發現家中有可疑中年男闖入，通話時間為4分鐘。員警在2點08分的時候抵達，就發現小川倒在一樓的餐廳裡。

警方立即將小川送醫，但仍然傷重不治。在調閱小川家附近的監視器之後，員警發現，在前一天下午2點左右，有可疑的男子邊講電話邊在附近徘徊，隨後開著一輛白色車子離開。

附近鄰居則指出，小川常常向鄰居表示自己家中有1億元的現金，常常帶著現金出門，說是以前賭馬贏的，也曾經在3年前出席同學會的時候，帶著一個裝滿現金的金屬箱，打開向老同學炫耀。

小川先前在一個運輸公司工作，7年前退休，就一直住在這裡。由於小川的選婦行為，警方不排除是有人因錢財而殺人，正在朝此方向偵辦中。

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