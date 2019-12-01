發票中5千內免扣稅！2019「終極9大新制」顧好荷包　2縣市小黃要漲了



▲中發票的網友有福了！12月開始免稅門檻將提高至5000元。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導



2019年來到最後一個月，你絕對不可錯過的新制又來了！自12月1日起，共有9大新制要路，其中包括攸關網友錢包的統一發票、公益彩券免稅門檻將提高，從原本的2千元提高至5千元；此外，桃、竹地區計程車費率也要調整，續程跳表及延遲計價都將縮短，等於同樣距離未來得花更多車費。《ETtoday新聞雲》貼心統整出9大新制懶人包，教你如何顧好荷包。

1.免稅門檻提高 兌獎更起勁

12月1日起，財政部放寬對統一發票、公益彩券及運動彩券中獎的免稅門檻，從2000元提高到5000元，超過金額會扣取 20% 所得稅。

2.跟進開罰！高雄19連鎖店家騎樓禁菸

繼雙北地區自9月起實施「連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸」後，高雄市經過3個月的宣導期，也將在12月1日起進行取締開罰，除了超商及咖啡店騎樓外，甚至連速食店也囊括在內。包括便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社）、咖啡店（星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋）及速食店（麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY）等19大連鎖業者，共1023家門市自2019年9月1日起全面禁菸。



▲YouBike新會員未來註冊都採實名制，強制投保。（示意圖／資料照）

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3.YouBike新會員強制納保

北市交通局宣布，規模最大的公共自行車租賃YouBike自12月1日開始，只要新註冊的會員，一律需填寫身分證字號、出生年月日等實名資料，強制民眾投保，一旦騎車過程中發生意外傷害等事故，最高享有100萬元保障，以確保公共自行車騎乘者的行車安全。



4.秋冬旅遊＋星級飯店最高折2千

觀光局宣布自12月1日起，民眾只要到台灣旅宿網「星級旅館 心動之旅」活動專區進行小遊戲，啟動「幸運星輪盤」即有機會獲得訂房優惠，可折抵新台幣1000元，目前規劃2000個名額，屆時幸運抽中的民眾可透過台灣旅宿網或星級飯店官網訂房，即可折抵，再搭配秋冬補助最高可省下2千元。



▲2縣市計程車費率將調整，續程跳表及延遲計時運價都縮短。（示意圖／ETtoday資料照）

5.新竹、桃園計程車費率調整

「新竹縣市」計程車起程運價仍維持日間100元及夜間120元，續程跳表從250公尺改為200公尺跳5元，延滯計時運價則從現行180秒改為80秒跳5元。



「桃園市」計程車費率也將調整，起跳價從95元降至90元，但續程跳表從每250公尺改為200公尺跳5元，延滯計價從每150秒改為80秒跳5元，12月20日上路的頭一個月新舊表並行，直到明年1月20日轉軌新費率。

6.台61線西濱快速道路新增區間測速

台61線西濱快速道路122.6K到115.6K北上路段，即苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯，已增設區間測速系統，此外，台61 線苗栗通霄至苑裡南下路段，區間測速系統正建置中，最快12月下旬展開取締執法。



▲12月開始Uber駕駛需考取計程車執業登記證。（示意圖／記者李毓康攝）

7.Uber 條款不再拖延，全面取締開罰

汽車運輸業管理規則第103條之1，提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，經過緩衝期、輔導期後，12月1日正式取締開罰，Uber駕駛須考取計程車執業登記證、靠行掛計程車牌及加入多元化車隊。

8.委管契約新制度 保障委託人權益

內政部公告「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」（簡稱委管契約），於12月1日上路，內容清楚註記委託人及受託人之契約，為推動租屋代管專業服務制度。

9.赴中國教育交流須提先登錄

教育部委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各大學從12月1日起，凡以學校名義組團大陸進行教育交流，都必須事前登錄平台提前報備，目前已建置赴陸教育交流研修學分登錄系統，供我學校上網填報，俾掌握學校交流之學科領域、省分地區分布、及學生人數交流消長等情形，便於教育相關政策制定推動。