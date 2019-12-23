郵局ATM大進化！2022年可「掃臉」提款　明年底先試辦QR code無卡提款

▲中華郵政規劃ATM增加QR code無卡提款功能，2022年起還可以掃臉提款。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政為提供民眾更方便的金融服務，積極發展「多元支付」與「虛實整合數位金融」，預計明年底先挑比較大的郵局擇點試辦規劃ATM增加QR code無卡提款功能，2021年起，配合ATM汰換作業，將增680台ATM可提供服務，另預計2022年起，推出「掃臉」就能提款的功能。

中華郵政今（23）日舉辦媒體餐敘，儲匯處處長陳佳莉說，中華郵政ATM明年起將增加QR code無卡提款功能，預計明年底先挑選比較大的郵局擇點試辦，2021年開始，配合ATM汰換作業，將新增680台可提供QR Code無卡提款功能的ATM；預計2022年更可「掃臉」提款（人臉辨識功能）。

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▲2022年起，郵局ATM將可人臉辨識提款。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政董事長吳宏謀表示，中華郵政希望把郵政VISA金融卡變成生活卡，讓民眾無論交通、小額支付、繳稅等等都能夠使用。而目前中華郵政VISA金融卡發卡量高達360多萬張，為便利民眾生活，明年第一季將可感應搭乘高捷、桃捷等大眾運輸系統，至於台北捷運部分，因要配合悠遊卡申請電子票證流程，預計明年下半年才會開啟合作。

現行i郵箱可用悠遊卡、一卡通、happy go等票證進行付款，明年起，支付功能更多元化，民眾可掃描QR Code或者金融卡進行支付。

▲中華郵政因應數位金融發展，設定e化服務及卡片、郵政帳戶連結等3大行動方案，強化客戶服務。（圖／中華郵政提供）

另外，中華郵政推動「郵政儲金帳戶資訊核驗服務」簡化線上身分核驗流程，讓民眾更省時且安全地註冊成為應用服務平台會員，促進創新服務推動。

▲中華郵政推出多項數位金融創新服務，提供民眾更便捷、安全的金融體驗。（圖／中華郵政提供）

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