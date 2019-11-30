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郵局「同工不同酬」16年！津貼差距4800元　數百名郵工明上街抗議

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▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲郵局員工不滿同工不同酬，明將上街抗議。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政自2003年改制公司化，調整人員進用制度，分為改制前並具公務人員的轉調人員，與改制後的職階人員。台灣郵政產業工會指出，2種人員工作一樣，卻領取不同津貼，導致「同工不同酬」情況發生，津貼最多可差到4800元，還因此導致外勤人員不願升任內勤主管，工會號召會員，明日將動員500到800人上街。

台灣郵政產業工會副理事長陳廣志表示，中華郵政公司化後，調整人員進用制度，導致「同工不同酬」，員工「心裡都很嘔」，改制後加入的郵政人員薪資約是改制前員工的75折，主管加給也打75折。▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

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▲郵局員工不滿同工不同酬，明將上街抗議。（圖／記者賴文萱攝）

陳廣志指出，以基層員工內、外勤身份為例，改制前的內勤人員有4800元的加給，改制後的沒有；改制前的外勤人員有6000元的加給，改制後的則僅有3500元的收投津貼，工作內容都相同，薪資卻有落差。

陳廣志表示，此現象甚至會導致外勤人員不願升任內勤主管，由於外勤人員原有3500元的收投津貼，若考進內勤主管後，就完全沒有加給，等於薪水直接少了3500元，甚至還會少掉駕駛津貼等，舉例而言，內勤薪水約3.1萬、外勤則約3.7萬，如果考入內勤升等後薪水反而變少，讓同仁意願大減。

▲▼中華郵政。（圖／資料照）

▲中華郵政2003年後改制公司化。（圖／資料照）

陳廣志說，中華郵政此現象已長達16年，若調整為一致的話，勢必得往上調整加給，「但錢從哪裡來？我們看不到希望」，他也說，制度導致的薪資不平等，更會導致人員間的的互相矛盾。

郵政產工已在網上獲得全國郵政員工2228份有效連署，預計明日將有500到800人會上街陳情遊行，將自交通部步行至監察院與行政院，期盼行政院以正面積極的態度回應郵工們的訴求，務必在最短的時間內，解決因用人費制度之缺陷而衍生的諸多問題。

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