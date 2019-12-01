同工不同酬忍了16年！800郵政員工大遊行　「薪資最多差6千」怒吼不能再等

▲千名郵局員工上街遊行抗議，批評16年同工不同酬，呼籲政府正視郵工權益「待遇平等、不能再等」。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政2003年改制公司化後，調整人員進用制度，改制前為具公務人員的轉調人員，改制後新進同仁為職階人員，兩者工作內容一樣，工作津貼最多卻差到6千元，導致基層員工不滿「同工不同酬」。台灣郵政產業工會1日發起有史以來首場郵工大遊行，今動員千人上街，怒吼已經16年了，「待遇平等、不能再等」。

台灣郵政產業工會副理事長陳廣志指出，中華郵政2003年起實施新的制度，瞬間就創造「職階人員」制度，明明是一樣的工作內容，整體待遇下降5、6千元，主因就是因為國家機關用了「用人費」的政策綁住國營企業。

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陳廣志不滿指出，2002年12月跟2003年1月進中華郵政的同仁，工作內容都一樣，可是窗口就差了6千元，外勤投遞人員也差了3千多元，他強調，我們已經忍受16年，今天動員約千名郵工一起上街遊行，就是要呼籲蔡總統跟行政院長正視這個低薪的工作環境。

▲台灣郵政產業工會副理事長陳廣志說，國家機關用了「用人費」的政策綁住國營企業，導致郵局16年同工不同酬。（圖／記者黃國霖攝）

一名在郵局工作10年的張小姐也忿恨不平地說，她是郵局的內勤同仁，但為什麼一樣坐在窗口，有些人可以領到所謂的職務加給，但新進同仁從一開始就領不到，大家都做一樣的事情，卻沒辦法有同等待遇，這個情況已經16年，夠漫長了，真的無法再等。

▲張小姐說，一樣都是坐在窗口的員工，有人可以領職務加給，有些人不行。（圖／記者黃國霖攝）

張小姐也說，這次出來遊行不是要造成郵局內部轉調人員跟職階人員的對立，只是希望所有制度都可以平等，希望大家不要歧視任何一個郵工。至於中華郵政調薪有幫職階人員多調一點的部分，她說，職務加給跟調薪沒有關係，因為本來每年中華郵政就會按薪資調整，兩邊用的基準表也不一樣，職務加給也不會剝奪轉調人員原有的權益，只是爭取職階人員應有的權益。

▲▼郵工權益陳情遊行。（圖／記者黃國霖攝）

時代力量立委參選人林佳瑋出席站台表示，送信的郵差，有人保工保，有人保勞保，甚至有什麼保都沒有的自然人承攬，萬一被狗咬了，會造成有的算是職災，有的不算，這樣的制度簡直亂七八糟。她說，明明大家都是做同樣的事情，卻有同工不同酬的狀況，這件事情一定要進行改革。



郵政產工已在網上獲得全國郵政員工2228份有效連署，中午自交通部步行至行政院，期盼行政院以正面積極的態度回應郵工們的訴求，務必在最短的時間內，解決因用人費制度之缺陷而衍生的諸多問題。

►「時間對我們來說完全沒用！」