明年迎鼠年！中華郵政6款「財鼠」商品搶先看　12/3限量開搶

▲中華郵政推出財鼠系列集郵商品，圖為喜迎財鼠金銀銅典藏組。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為迎接新年來臨，中華郵政將於12月3日起發售自庚子鼠年為始推出的首輪生肖主題金、銀鑄錠及高浮雕銅章等6款集郵商品。商品皆有典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，具紀念意義與珍藏價值。

6款財鼠系列集郵商品

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1.財鼠黃金鑄錠：

▲財鼠黃金鑄錠。（圖／中華郵政提供）

以「新年郵票(108年版)」之13元圖案為題材，材質為含金千分之999.9純金，每枚重量10公克，尺寸18.6×24.6(毫米)，說明卡內附贈相應圖案之郵票1枚，限量發行1,500套，每套售價19,888元。

2.財鼠銀鑄錠2款：

▲財鼠銀鑄錠A款。（圖／中華郵政提供）

▲財鼠銀鑄錠B款。（圖／中華郵政提供）

A、B款分別以「新年郵票(108年版)」之6元及13元圖案為題材，材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1盎司、尺寸26×34(毫米)，說明卡內附贈相應圖案之郵票1枚，限量發行2款各6,000套，每套售價1,980元、早鳥優惠價1,880元。

3.財鼠銀鑄錠珍藏版：



▲財鼠銀鑄錠珍藏版。（圖／中華郵政提供）

以財鼠銀鑄錠A、B款為套裝組合，置於可展示之精美包裝盒，說明卡內附贈相應圖案之郵票共2枚，限量發行7,700組，每組售價3,960元、早鳥優惠價3,760元。

4.財鼠高浮雕銅章：



▲財鼠高浮雕銅章。（圖／中華郵政提供）

銅章正面圖案以鼠手持玉米象徵招財，展現鼠歲豐登、富貴臨門之意，材質為銅，直徑80毫米，限量發行1,700套，每套售價2,680元、早鳥優惠價2,580元。

5.喜迎財鼠金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組：

內含財鼠黃金鑄錠1枚、銀鑄錠2枚及高浮雕銅章1枚，限量發行300組，每組售價26,528元、早鳥優惠價26,228元。

中華郵政表示，財鼠系列集郵商品委請中央造幣廠承鑄，以細膩雕刻呈現，極具紀念意義與工藝價值，珍藏、餽贈兩相宜。凡於商品發售首日至2020年1月31日止，購買前述2至5款商品，可享早鳥優惠價，本優惠不得與其他優惠活動併用。