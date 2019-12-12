雲林縣年底前佈建59座中華i郵箱　邁向智慧物流城市

▲雲林縣在建設智慧城市的路上不落後，現由縣政府帶頭，裝置於縣政府大門旁，歡迎各鄉鎮市公所利用這機會加入智慧物流的行列。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府12日由縣長張麗善帶領推廣中華郵政推出的智慧物流服務「第四代i郵箱」，提供24小時全年無休服務，交寄、領取包裹、快捷郵件，也可將郵件包裹寄至居家附近指定i郵箱，有空檔時自行取件，不怕無人在家收件或包裹遺失風險。

中華郵政推出的「i郵箱」以電子票證(悠遊卡、icash)支付郵資交寄包裹郵件，i郵箱會主動發送簡訊通知收件人取件密碼，收件人3天內可隨時至i郵箱取貨，而此服務不受郵局營業時間的限制、不須窗口排隊等候，可享受24小時便利服務。

雲林郵局吳志亮局長說，目前全球已有近20個國家應用智能櫃來完善投遞的最後一哩路，「i郵箱」能解決近20%的宅配重複配送率，預計至2019年底，雲林郵局將在縣內各鄉鎮佈建59座i郵箱，除了設置在郵局也設置在公部門、學校、賣場、超市等多人潮地點，中華郵政目標預計全台設置3千座。

縣長張麗善表示，雲林縣在建設智慧城市的路上不落後，現由縣政府帶頭，裝置於縣政府大門旁，歡迎各鄉鎮市公所利用這機會加入智慧物流的行列，相信在中華郵政、縣政府與各鄉鎮市公所的攜手合作下能打造智慧物流城市，也再次鼓勵鄉親們能多加利用i郵箱，享受智慧型便民服務。

▲雲林縣在建設智慧城市的路上不落後，現由縣政府帶頭，裝置於縣政府大門旁，歡迎各鄉鎮市公所利用這機會加入智慧物流的行列。（圖／記者蔡佩旻攝）



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