澳門網安法生效！買手機預付卡需「實名登記」

▲澳門《網絡安全法》22日正式生效。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門《網絡安全法》22日正式生效。法律生效後，行動電話用戶仍可自行購買預付卡，在開通時需要實名登記。此外，在網安法生效前就使用的預付卡，則必須在180天內完成實名登記，否則會被停止使用。

據《星島日報》報導，由澳門司法警察局統籌，並與行政公職局及郵電局聯合組成的「網絡安全事故預警及應急中心」也在當天開始投入運作，保安司司長黃少澤及警察總局局長梁文昌等主持相關儀式。

澳門司警指，《網絡安全法》的生效與預警及應急中心的啟用，不僅僅回應了社會各界對維護網絡安全的急切需求，更對保障澳門長期繁榮、穩定和持續發展有著重大且深遠的意義。

此外，有媒體曾報導，澳門警察總局計劃明年第1季及下半年共選取100支「天眼」鏡頭，展開人臉識別的應用測試，以評估使用成效。澳門警察總局強調，在展開人臉識別技術應用測試前，會向個人資料保護辦公室徵詢意見，確保「天眼」快速有效輔助警方打擊犯罪同時，也能讓市民私隱得到有效的保障。

按澳門現行法律規定，「天眼」影像依法在保存期 60天後會在系統內自動刪除，若錄影構成證據，也會在相關司法程序結束後 30天內銷毀。警方按嚴格規定及指引登記及提取錄像，若有人員違規操作，除內部紀律處分外，也可能需承擔刑事責任。

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