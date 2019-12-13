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大陸一周內晉升96名將官　日前印發《意見》：提升打仗本領

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▲中共中央軍委12日舉行晉升上將軍銜儀式。（圖／翻攝自《新華社》）

▲中共中央軍委12日舉行晉升上將軍銜儀式。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

中共中央軍委12日舉行晉升上將軍銜儀式，一共有7名軍官接受晉升，這也是自9日和10日，武警和解放軍之後，大陸軍方本月第3次將官晉升，一共有96人晉升將官。於此之前，中央軍委曾印發《關於加強軍隊黨的政治建設的意見》，其中提到「全面提升打仗本領」。

根據《新華網》，這次晉升上將軍銜的軍官是：東部戰區司令員何衛東、東部戰區政治委員何平、南部戰區政治委員王建武、北部戰區司令員李橋銘、火箭軍司令員周亞寧、戰略支援部隊司令員李鳳彪、軍事科學院院長楊學軍。

《人民陸軍》和《人民武警》微信公眾號，於此之前，解放軍陸軍10日舉行中將、少將軍銜儀式，分別有6人與46人晉升中將與少將；武警部隊則在9日舉行晉升中將少將警銜儀式，分別有1人與36人晉升中將和少將警銜。總計上述3場儀式，過去一周內，解放軍和武警一共有96人晉升將官。

▲10日上午解放軍陸軍舉行晉升中將、少將軍銜儀式。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

▲10日上午解放軍陸軍舉行晉升中將、少將軍銜儀式。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

《新華網》報導，經習近平批准，中共中央軍委日前印發《關於加強軍隊黨的政治建設的意見》，內容提到，「著力提高黨委領導備戰打仗能力，堅決鏟除和平積弊，全面提升打仗本領。」

▲大陸武警部隊9日舉行晉升中將少將警銜儀式。（圖／翻攝自《人民武警》微信公眾號）

▲大陸武警部隊9日舉行晉升中將少將警銜儀式。（圖／翻攝自《人民武警》微信公眾號）

《意見》要求，要擔負起加強黨的政治建設的重大政治責任，堅強組織領導，常態監督檢查，推動軍隊黨的政治建設取得扎實成效，以黨的政治建設為統領，全面提高我軍加強黨的領導和黨的建設工作質量。

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