解放軍陸軍52人晉升將銜　6名升中將、46名升少將

▲中共人民陸軍共52人晉升將銜。（圖／翻攝自「人民陸軍」微信公眾號）

實習記者羅明輝／綜合報導

解放軍陸軍部隊10日在北京舉行晉銜儀式，共有52人晉升將銜，其中有6人晉升中將軍銜，包括中央候補委員劉發慶；其餘46人則晉升少將軍銜。這也是繼武警部隊9日舉行晉銜儀式後，中共軍方再次出現人事調整。

微信公眾號「人民陸軍」今日發文提到，在演唱莊嚴的國歌後，晉銜儀式於當天上午8點10分左右開始，由陸軍政委劉雷負責主持儀式。本次晉升中將軍銜的一共有6人，分別為劉發慶、現任陸軍副司令黃銘、陸軍紀委書記余永洪、東部戰區副司令兼陸軍司令徐起零、第76集團軍政委張紅兵，以及原為西藏軍區副司令的汪海江。

除此之外，還有46人晉升少將軍銜，分別為成存國、彭振海、陳鬱虹、王冰川、王晉生、陳富群、朱中秋、王仕權、秦雲峻、劉治安、楊軍、趙成才、方明、黃昌建、王欣、廖應賓、蓋立民、黃朝輝、徐建剛、黃永軍、李鐵橋、趙鵬章、黃承、楊猛、孫玉聰、陳亮、張俊勇、譚斯龍、鄒仕輝、陶嚮明、楊友斌、董衛疆、張國文、李文、楊弘宇、趙志剛、常東華、韓志宏、于靖東、李勝利、黃新炳、程伯福、黃敦順、趙金松、謝偉、周志剛。

據了解，中共中央軍委辦公廳8日下達一份《關於先行調整軍級以上軍官軍銜晉升有關政策通知》，要求從「指揮管理類」軍級以上的軍官切入，理順軍銜級別與職務等級的對應關係。