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影／南京模式「奪三島」震攝台灣　解放軍退將王洪光：兩個旅就攻下澎湖　

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記者曾俊豪／北京報導

解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光今（21日）指出，大陸若要「解放」台灣，應該採取當年國共內戰的「南京模式」，採取深遠包圍戰術，拿下東引、東沙以及澎湖等三島，震攝台灣。其中，澎湖列島易攻難守，他評估，僅需海軍陸戰隊兩個旅就能攻下，「拿下澎湖列島，台灣還有生路嗎？還想獨立嗎？做不到！」

《環球時報》2020年會上午在北京舉行，活動以「2020世界之國·中國之治」為主題，邀請學者、專家與會，討論議題涵蓋香港局勢、兩岸關係以及中美角力等。其中，王洪光在「兩岸大勢：2020統一關鍵點？」主題擔任演講嘉賓。

▲▼解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

他在第一階段的致詞提到，一國兩制在台灣無法落地，和平統一的窗口在台灣已經關閉，因為中國大陸民眾90%以上要求武统，台灣民眾80%以上要求和平分裂，大陸民眾和台灣民眾的趨勢是背向而行，漸行漸遠。「時間不在我們這邊，再有五年、十年解放台灣、統一台灣的時候，將是兩岸不可承受之重。」

之後，主持人提問兩岸統一的方法，王洪光提出三個武統模式，首先是登陸台灣的天津模式，再一個北平模式。最後，則是借鏡「南京模式」，比照當年國共內戰時，解放軍採取深遠包圍的戰術，逼迫在南京的國民黨守軍離開。

他解釋，兩岸「南京模式」就是拿下三座島，對台灣本島不動。第一座是距離大陸60公里遠的東引島，這是台灣的戰略眼線，可以對解放軍縱深壓制，還有雄風二、雄風三瞄準解放軍軍港，「把它拿下來，上面沒有常住居民，零傷亡拿下來，嚇它（台灣）一下。」

解放軍經過陸軍重新編製後，首次在「跨越-2017‧朱日和」組織合成旅基地化訓練，著重探索「一個合成旅的作戰能力到底有多強」。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍朱日和訓練基地。（圖／翻攝自中國軍網）

第二是東沙群島，離台灣450公里，距廣東350公里。王洪光表示，此處是巴士海峽、台灣海峽和南海，三岔路口的崗亭，美國B-52轟炸機干涉對台作戰，都是在東沙群島上空折返，「那個地方就是海警署的小分隊，去一個連就拿下來，也是對台震懾。」

最後，他以當年鄭成功攻取台灣時的經驗，認為應該拿下澎湖列島作為前進基地。王洪光說，澎湖列島面積100多平方公里，距台灣40公里，距福建140公里，是個易攻難守的地方，「早十幾年我就做了計算機仿真，當時兩個司都拿下來，現在海軍陸戰隊兩個旅就能拿下來。拿下澎湖列島，台灣還有生路嗎？還想獨立嗎？做不到！」

王洪光作為解放軍退役將領中的「大砲」，談及兩岸關係時常有驚人之語，去年4月曾發表評論警告台獨，「要是再鬧下去，很可能一腳踹開大門，台獨的身家性命可就難保無憂。」此外，他也曾說過，大陸若是真要攻打台灣，100小時內就能拿下。

▲▼解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲《環球時報》舉辦2020年會探討中美角力、兩岸關係與香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

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