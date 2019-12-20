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婆婆媽媽辦年貨找零不用愁　南門市場Apple Pay五步驟快速買菜

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記者邱倢芯／台北報導

再過一個多月就要過年了，今年圍爐想好要準備什麼年菜了嗎？每逢農曆年，婆婆媽媽們都忙著上市場辦年貨，但無論是挑菜、秤肉，還是買瓜子時，付款或是老闆找零錢都很麻煩，而且有些人對於肉攤老闆一手摸錢、一手摸肉心裡總會覺得「怪怪的」、「不夠衛生」；現在Apple Pay為了接台灣消費者的地氣，已導入了台北南門市場中，讓無現金消費更接近你我生活。

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼對於許多台北人來說，辦年貨就是要來南門市場；而現在南門市場也可以使用Apple Pay消費了。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

不過有些人可能也會想「Apple Pay不都需要擺機台，又要拉電線，會不會也不衛生？」事實上，這次Apple Pay是與永豐銀行合作，銀行端提供攤商一組專屬的QR Code，消費者只要打開iPhone相機掃描攤商QR Code，並輸入消費金額，即可快速買好年貨，不但免去了帶錢包的累贅、找零的麻煩，且買菜時可以更加衛生。

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在南門市場使用Apple Pay須事先開啟相機掃碼（上圖），並輸入店家指定的金額（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

如果想要使用Apple Pay在南門市場消費步驟相當簡單，只要打開相機、掃描QR Code、輸入金額、選擇Apple Pay支付、掃臉確認等五個步驟，讓你辦年貨的效率快速提升。不過要注意的是，消費者須事先在自己的iPhone中設定好Apple Pay相關資料，才能在南門市場中使用Apple Pay消費。

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼選擇Apple Pay支付（上圖），人臉辨識確認消費（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，當你走入南門市場後，你會發現提供行動支付的攤商會擺上兩組QR Code，但僅有右手邊寫上「多元支付」的QR Code才能使用Apple Pay消費，左手邊寫著「EMVCo」的QR Code則是提供給符合EMV規格的特定行動支付App。

據了解，南門市場近年開始積極地導入行動支付，是因為配合北市府的政策；台北市市場處科長何相慶就指出，北市府要求公有市場在與攤商在簽約時，必須導入無現金支付功能，一來提升市民消費的便利性，再者也可替攤商多招攬生意。另外，在南門市場中使用Apple Pay，不若悠遊卡一樣有小額消費的金額限制，即便金額上千、上萬亦可輕鬆消費。

不過，為什麼會想要在傳統市場中導入Apple Pay？對此，永豐銀行消費金融處長吳建毅就解釋，因為永豐銀行注意到，消費者近年來最常使用的行動支付方式就是Apple Pay；根據統計，今年Apple Pay的使用率較去年同期彈升了一倍之多。

吳建毅進一步指出，去現金交易行為以往只有較大型的企業願意使用，但事實上，如果要讓行動支付更加普及，那麼就要深入市井小民的微型企業，也就是一般的路邊攤、街邊店當中。

至於永豐銀行會推行QR Code的付款方式，是因為這樣的情況下對於攤販會有所限制；試想一下，當一個魚販在替你購買的魚刮除魚鱗時，感應的機器擺在一旁是不是相當不衛生；而透過掃碼的方式，不但對於攤販來說輕鬆，也可消除消費者對於衛生的疑慮。現在在南門市場中，有九成的攤商都已導入行動支付功能。

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼傳統市場導入行動支付，不僅免除了找零的麻煩，而且還可以解除消費者對於攤販衛生的疑慮。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼用Apple Pay來南門市場辦年貨。（圖／記者邱倢芯攝）

另一方面，南門市場已於10月底時正式啟用行動支付服務；南門市場自治會長王銓國分享，截至目前為止，約有二成的消費者願意使用這項功能進行消費；因為有時候消費者口袋裡面不見得有那麼多錢，但又不想跑兩趟，因此就會選擇行動支付消費。

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