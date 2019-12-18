體育會捐奶粉助弱勢　魏嘉賢：愛心年菜改發禮劵照顧更多人

▲花蓮市體育會捐贈葡萄糖胺奶粉，透過社福公益整合平台的管道，幫助有需要協助的家庭。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市體育會18日捐贈葡萄糖胺奶粉總計1300盒給花蓮市公所及愛花蓮愛心文化藝術基金會，希望透過社福公益整合平台的管道，幫助有需要協助的家庭。



魏嘉賢以愛花蓮愛心文化藝術基金會董事長的身分接受物資，並且以花蓮市長身分偕同社勞課長蕭子蔚代表花蓮市公所頒發感謝狀給邱郁哲理事長，感謝其致力於推展體育運動之外，更不忘關切弱勢朋友。

▲市長魏嘉賢頒發感謝狀給邱郁哲理事長（右）。



邱郁哲理事長表示，葡萄糖胺奶粉是馬拉松活動結束後剩餘的物資，為國家健康食品認證，有助延緩膝關節退化，因此藉由市公所的力量，把這些營養品轉送給有需要的老人家或是經濟較為弱勢的家庭，讓他們也能感受到來自社會的關懷，同時照顧到自己的健康。



花蓮市公所在社福服務的領域，每在歲末年終時會有一個大型社福活動，也就是發送愛心年菜。魏嘉賢預告，今年的愛心年菜將會改變型態，也就是將愛心年菜轉換為愛心禮券，這項社福政策經評估後可以照顧更多的人。



魏嘉賢表示，以往的愛心年菜限定低收入戶及中低收入戶每戶三口以上才能領取，今年的愛心禮券則不再有這樣的限制，一戶一口發放五百元禮券，五口以上則發兩千五百元。至於愛心禮券可以至指定的賣場購買生活用品或其他喜歡的物品，使用範圍更加多元。

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